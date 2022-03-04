Южная Корея добилась исключения из санкций против России

Южная Корея добилась исключения из санкций США против России. Вместо этого она сама будет обеспечивать экспортный контроль такого же уровня, сообщает РИА Новости.

Накануне стало известно, что республика планирует добиться исключения своих производителей из экономических санкций. Для согласования вопроса в США направился глава Минторга Кореи Ё Хан Гу.

«Американская сторона подтвердила, что в течение нескольких дней включит Южную Корею в список стран, исключенных из правила FDPR. Южнокорейское Правительство одновременно примет дополнительные меры экспортного контроля на уровне, совпадающем с США и международным сообществом», — отмечается в сообщении Минторга.

В настоящее время экспортный контроль введен только в отношении стратегических материалов, по товарам, которые подпадают под FDPR, решение примут после дополнительных консультаций.

Санкции против России были ужесточены после признания ею независимости ДНР и ЛНР. После призыва их глав оказать помощь в отражении атак Украины Президент РФ Владимир Путин принял решение развернуть спецоперацию по защите Донбасса.