Samsung объявила о приостановке поставок в Россию

Южнокорейская корпорация Samsung Electronics объявила о приостановке поставок своей продукции на российский рынок. Об этом сообщает «Интерфакс».

Свой шаг компания объяснила «текущими геополитическими событиями», отмечает агентство. «Мы продолжаем активно следить за этой сложной ситуацией, чтобы определить наши дальнейшие шаги», — заверили в корпорации.

Причиной принятия такого решения в компании назвали трудности с логистикой. По словам представителя Samsung, концерн сейчас принимает контрмеры, уточняет агентство Yonhap.

Ранее Yonhap со ссылкой на Министерство торговли Республики Корея разъяснило, что мобильные телефоны, автомобили и другие потребительские товары не подпадают под санкции Соединенных Штатов.

До этого Минторг США подтвердил, что смартфоны, автомобили, стиральные машины и другие потребительские товары не подпадают под действие правила прямого иностранного продукта (FDPR), если они не предназначены для пользователей, связанных с военными. Вместе с тем Южная Корея запретила экспорт товаров 49 российским компаниям и ведомствам, включая Министерство обороны РФ.

Как сообщал «Татар-информ», Южная Корея добилась исключения из американских санкций против России. Вместо этого она сама будет обеспечивать экспортный контроль аналогичного уровня.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции в Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний. Правительство страны предложило им три варианта действий.