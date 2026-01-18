В Татарстане вдвое выросло число запретов на совершение сделок без личного участия

В общей сложности за 2025 год Управление Росреестра по Татарстану внесло в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) свыше 103,5 тыс. записей о невозможности совершения сделок с недвижимостью без личного участия. Это более чем вдвое больше, чем в 2024-м (44,7 тыс.), сообщает пресс-служба ведомства.

После внесения такой записи в ЕГРН все заявления, поданные в отношении объекта недвижимости без личного участия правообладателя, возвращаются без рассмотрения, напомнили в Росреестре по Татарстану.

Впрочем, этот запрет не действует, если недвижимость продается по решению суда или требованию судебного пристава-исполнителя.

«Запрет на совершение сделок без личного участия – по-прежнему самый простой и надежный способ защиты недвижимости от неправомерных действий. Этот механизм заработал еще в 2013 году, но именно в прошлом году, по очевидным причинам, граждане стали прибегать к нему намного чаще, чем когда-либо. Так, по итогам 2025 года в Татарстане количество запретов на совершение сделок без личного участия увеличилось больше чем в два раза», – пояснила заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова.

Подать заявление о запрете регистрации сделок без личного участия можно в личном кабинете на сайте Росреестра, на портале госуслуг или в МФЦ. Запрет устанавливается бессрочно и действует до тех пор, пока собственник не подаст заявление о его снятии.

При этом данное ограничение применяется индивидуально для каждого объекта недвижимости. Поэтому если у одного владельца несколько объектов недвижимости, невозможно «пакетно» установить запрет на сделки в отношении их всех.

Госпошлина за внесение сведений в ЕГРН о запрете на проведение сделок без личного участия собственника не взимается, добавили в профильном ведомстве.