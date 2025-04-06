Самозапрет на кредиты в Татарстане: как оформить, плюсы и минусы

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С 1 марта 2025 года любой житель Татарстана может оформить самозапрет на выдачу кредита. Как оформить его без личного присутствия, плюсы и минусы оформления самозапрета, и влияет ли его наличие на кредитную историю – в материале «Татар-информа».

Что такое самозапрет на кредиты

С 1 марта 2025 года в РФ начал действовать закон, позволяющий гражданам добровольно ограничить возможность оформления кредитов. Этот механизм направлен на защиту от мошенников и необдуманных долгов. Суть его проста — человек подаёт заявление, и в его кредитной истории появляется отметка, запрещающая выдачу займов на его имя.

Зачем нужен самозапрет

Принятые нововведения решают две основные задачи: снижение уровня закредитованности населения и защита от кредитного мошенничества.

Поводом для создания такого механизма стали участившиеся случаи оформления займов по чужим паспортным данным. Жертвы узнавали о долгах только после получения соответствующих уведомлений от банков. Новый инструмент позволяет каждому контролировать доступ к своей кредитной истории и предотвращать возможные финансовые неприятности.

Как работает механизм самозапрета

Человек самостоятельно устанавливает запрет на оформление кредитов от своего имени. Эта информация направляется во все бюро кредитных историй (БКИ), аккредитованные на территории страны. Если у заявителя ещё не было кредитной истории, она создаётся автоматически с соответствующей пометкой.

Как подать заявление на самозапрет

Существует два способа оформления — через портал Госуслуг или в любом МФЦ.

Через портал Госуслуг

Необходимо войти в личный кабинет, перейти в раздел «Штрафы и налоги», выбрать опцию «Установление запрета на получение кредита». Далее проверяются автоматически подгруженные персональные данные, после чего пользователь выбирает разновидность запрета (полный или частичный), подписывает заявление электронной подписью и отправляет его.

Через МФЦ

Можно обратиться в любое отделение МФЦ в Татарстане и за его пределами. Там потребуется заполнить заявление и предоставить документ, удостоверяющий личность, а также ИНН. Согласно новым требованиям, услуга должна быть доступна во всех МФЦ не позднее сентября 2025 года.

Преимущества и недостатки запрета на кредиты

К преимуществам относятся: защита от мошенников, профилактика излишней задолженности, развитие личной финансовой ответственности. Однако есть и минусы — в случае срочной необходимости получить кредит сразу не получится, так как на отмену запрета требуется время.

Повлияет ли запрет на кредитную историю

Факт самозапрета фиксируется в кредитной истории, но на сам кредитный рейтинг не влияет. Однако частое включение и отключение этой опции может насторожить кредитные организации, поскольку они учитывают такие действия в рамках политики предотвращения мошенничества.

Важно помнить: если гражданин забудет о наличии запрета и подаст заявку на кредит, последующий отказ может осложнить ситуацию с дальнейшим получением займов.