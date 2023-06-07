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Сальдо: Ситуация после подрыва дамбы Каховской ГЭС сложилась в пользу ВС России
Оперативно-тактическая ситуация после подрыва дамбы Каховской ГЭС сложилась в пользу сил России. Такое мнение в эфире телеканала «Соловьев Live» высказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС.
«С точки зрения военной ситуация сложилась оперативно-тактическая в пользу сил РФ», — ответил он на вопрос о том, как повлияет разрушение украинскими военными дамбы на обороноспособность российских сил в регионе.
Сальдо пояснил, что киевский режим с помощью инцидента хотел отвлечь внимание от больших потерь ВСУ в зоне боевых действий, однако с тактической точки зрения катастрофа не даст украинским войскам никаких преимуществ.
«Они сами себе навредили этим. Потому что расчет был на то, что подрыв плотины даст какое-то стратегические или оперативное преимущество ВСУ, — рассуждает Сальдо. — Они не смогут ничего сделать. У наших вооруженных сил открывается простор, по которому видно, кто и как пытается пересечь [Днепр]».
Ночью 6 июля разрушились надводные строения гидроузла на Каховской ГЭС, что привело к сбросу воды из Каховского водохранилища ниже по течению, началось затопление территории. По словам главы Новой Каховки Владимира Леонтьева, станция не подлежит восстановлению и ее придется отстраивать заново. Из-за резкого подъема уровня воды на обоих берегах Днепра началась эвакуация жителей.
Ранее американский тележурналист Такер Карлсон выпустил первую серию авторского шоу в Twitter, в котором заявил о вероятной ответственности Киева за подрыв дамбы Каховской ГЭС.
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