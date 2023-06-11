Сальдо подписал указ о выплатах пострадавшим от прорыва Каховской ГЭС

В Херсонской области определили объем компенсаций и выплат жителям региона, пострадавшим от «чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Соответствующий указ подписал врио главы российской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, о чем и сообщил в своем Telegram-канале.

Пострадавшим положена единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей на человека. За частично утраченное имущество первой необходимости предусмотрена финансовая помощь в объеме 50 тыс. рублей, за полностью утраченное — в объеме 100 тыс.

Кроме того, члены семей граждан, погибших в результате ЧС, получат единовременные пособия «в размере 1 млн рублей на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи». Получившим легкий вред здоровью положено пособие в 200 тыс. рублей, средний и тяжкий вред — в 400 тыс. рублей.

Министерству труда и социальной политики Херсонской области поручено обеспечить рассмотрение документов о единовременной денежной выплате и принятие решения в течение десяти рабочих дней. Выплаты должны быть перечислены пострадавшим не позднее чем через десять рабочих дней после получения бюджетных ассигнований.

В ночь на 6 июня разрушились надводные строения гидроузла на Каховской ГЭС, что привело к сбросу воды из Каховского водохранилища и вызвало затопление территорий ниже по течению. В Кремле случившееся назвали преднамеренной диверсией украинских властей. Руководство Украины обвинило в произошедшем российскую армию. Спутники США зафиксировали взрыв на плотине перед ее разрушением.