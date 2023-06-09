NYT: Спутники США зафиксировали взрыв на плотине Каховской ГЭС перед ее разрушением

Спутники-шпионы Соединенных Штатов зафиксировали взрыв на плотине Каховской ГЭС перед ее обрушением. Об этом со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации Президента США Джо Байдена пишет газета The New York Times.

По словам собеседника издания, оснащенные инфракрасными датчиками спутники незадолго до разрушения ГЭС зарегистрировали тепловой след, указывающий на произошедший там мощный взрыв.

Американские аналитики уверены, что именно этот взрыв стал причиной обрушения плотины. Вместе с тем они допускают, что нанесенные ранее повреждения или увеличившееся давление воды поспособствовали ее прорыву.

Спецслужбы США подозревают Россию в причастности к подрыву плотины Каховской ГЭС, но доказательств этого у них на данный момент нет.

Норвежский институт сейсмических наблюдений NORSAR ранее также допустил, что причиной разрушения Каховской ГЭС стал взрыв. Специалисты изучили данные румынской измерительной станции BURAR.

По данным норвежских ученых, взрыв произошел 2.54 по местному времени, в момент разрушения плотины, а до этого наблюдались «слабые сигналы более раннего сейсмического события примерно в 2.35», исходившие из района станции.

В ночь на 6 июня разрушились надводные строения гидроузла на Каховской ГЭС, что привело к сбросу воды из Каховского водохранилища и вызвало затопление территорий ниже по течению. Началась эвакуация местных жителей, проживающих на левом и правом берегах Днепра. В Кремле случившееся назвали преднамеренной диверсией украинских властей. Руководство Украины обвинило в произошедшем российскую армию.