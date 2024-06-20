Шакир Ягудин: Предстоит объемная работа по обновлению КоАП

Кодекс РТ об административных правонарушениях, как и соответствующий федеральный документ, будет обновляться, и в этом направлении предстоит объемная работа. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель Комитета Государственного Совета РТ по законности и правопорядку Шакир Ягудин.

Подробнее о внесении изменений в федеральный и республиканский КоАП рассказал заместитель председателя профильного комитета Александр Чубаров. «Пока сам текст законопроекта, касающийся изменений в Кодексе РФ об административных правонарушениях, не внесен. И когда изменения будут приняты, нам неизвестно. В связи с этим мы активно участвуем в законотворческой работе, связанной с направлением наших предложений по внесению изменений в КоАП РФ», — заявил он.

Депутат уточнил, что Госсовет РТ VI созыва за время своей работы внес 19 законодательных инициатив, подготовленных Комитетом по законности и правопорядку. «Благодаря им внесен ряд изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях», — подчеркнул он.

Например, была одобрена законодательная инициатива парламента республики в части введения ответственности за нарушение требований проектной документации на работы, связанные с использованием недр. Это позволило повысить эффективность надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр, заметил спикер.

«Комитет активно работает над внесением изменений в республиканский Кодекс об административных правонарушениях. Работа в этом направлении идет постоянно. На предстоящую сессию, скорее всего, будет внесен законопроект, связанный с изменениями в КоАП РТ», — отметил он.

Депутаты Госсовета также намерены обратиться к Председателю Госдумы Вячеславу Володину в связи с профилактикой распространения наркомании, в том числе среди несовершеннолетних. В частности, они хотят предложить распространить на подростков младше 16 лет уголовную ответственность за наркоторговлю.

«В настоящее время работу над документом продолжают наш комитет и Комитет по социальной политике. На предстоящую сессию с этим законопроектом пока не выходим. Думаю, что это будет уже в весеннюю сессию», — пояснил Чубаров.

Кроме того, Госсовет РТ подготовил законодательную инициативу по совершенствованию миграционной политики. Были разработаны поправки к федеральному закону о лицензировании отдельных видов деятельности. Парламентарии предложили ввести специальное разрешение для работы кадровых агентств, трудоустраивающих в России иностранцев.

Законопроект был направлен на предварительное рассмотрение в Совет законодателей при Федеральном Собрании. «Получили определенные замечания. Мы совместно с представителями миграционной службы будем дорабатывать. С контроля этот вопрос не снят. Он находится в работе. Есть вероятность, что в новой редакции будем вносить законопроект», — сказал зампредседателя комитета.

В прошлом году Госсовет РТ внес в Госдуму федеральный законопроект, касающийся изменений в КоАП РФ. Депутаты предложили дистанционно привлекать к административной ответственности россиян за рубежом за публичные действия против государственной и общественной безопасности России. «Законопроект с рассмотрения не снят. Сначала он будет обсуждаться на профильном комитете Госдумы, а потом вынесен на заседание сессии», — сообщил Чубаров.

Он напомнил, что парламент республики отозвал законопроект об альтернативной службе и отсрочке призыва для работников оборонных предприятий.

«На него получено отрицательное заключение Совета законодателей — в связи с тем, что есть отрицательное заключение Правительства России. Указано о необходимости рассчитать экономическую составляющую, то есть количество мест контрактников, затраты Правительства на принятие этого законопроекта», — добавил парламентарий.

Депутат затруднился спрогнозировать дальнейшую судьбу этого законопроекта. По его словам, всё будет зависеть от инициативы оборонных предприятий, которые просили об альтернативной службе и отсрочке от призыва для работников. «Пока законопроект отозван Госсоветом РТ. Но работа по нему может начаться заново», — заключил он.