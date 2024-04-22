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Мухаметшин рассказал об инициативах по совершенствованию миграционного законодательства
Государственный Совет Татарстана подготовил законодательные инициативы по совершенствованию миграционной политики. Об этом сообщил руководитель парламента РТ, секретарь регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин на встрече с молодыми кандидатами предварительного голосования партии из районов в рамках проекта «ПолитСтарт».
«В связи с последними событиями – терактом в подмосковном “Крокусе” и атакой беспилотников – на первый план выходит вопрос обеспечения безопасности и совершенствование миграционного законодательства. Наша промышленность востребована в рабочих силах. В целом и по стране есть проблема с кадрами. И на этом этапе наш рынок работников пополняется в том числе за счет мигрантов», – сказал Председатель Госсовета.
По его словам, парламент республики не раз выступал с законодательными инициативами по этому вопросу. В частности, разработаны поправки к федеральному закону о лицензировании отдельных видов деятельности. Ими планируется ввести специальное разрешение для работы кадровых агентств, трудоустраивающих в России иностранных граждан.
«Законопроект направлен на предварительное рассмотрение в Совете законодателей при Федеральном Собрании. Мы ждем отклика федеральных структур. И думаю, что примем в этом плане и свой татарстанский законопроект», – отметил спикер.
Кроме того, Госсоветом республики в Совет законодателей РФ направлен законопроект, обязывающий предприятия сообщать властям о фактах оплаты труда иностранным рабочим и размере их заработной платы. «Надеемся, что новая норма убережет трудовых мигрантов от нарушений законов, позволит установить дополнительные меры по контролю за своевременностью выплаты зарплат и за уплатой налогов», – заявил глава парламента.
Мухаметшин подчеркнул, что полная и в срок выплаченная зарплата является важным фактором противодействия росту правонарушений со стороны иностранных граждан. «По этому документу ждем заключение комиссии Совета законодателей по координации законотворческой деятельности и мониторингу законодательства», – заметил он.
Спикер добавил, что есть проблема с мигрантами, которые обучаются в вузах Татарстана, но не знают русский язык. По его мнению, нужно добиться того, чтобы желающие учиться в России в своей стране изучали русский язык.
Председатель Госсовета убежден, что тема межэтнических и межконфессиональных отношений требует постоянного внимания, особенно в кризисные периоды, один из которых сейчас переживает Россия.
«Особенно это актуально в Татарстане – в многонациональной республике. Представители разных национальностей – это наше богатство. При правильном проведении встреч, работ, уважительном отношении друг к другу мы обогащаемся культурами народов, которые объединяются. Если бы вы подключились к этой тематике в молодежной среде, мы бы и дальше успешно развивались», – обратился он к активистам.
Содействие социально-культурной адаптации мигрантов, защита их прав, соблюдение законодательства, в том числе трудового, требуют большого внимания органов власти, продолжил Мухаметшин.
«Самая сложная работа – с людьми. Слушать и слышать их, анализировать предложения, быть открытыми обществу – это и есть основная часть нашей деятельности. Общественные приемные, штабы общественной поддержки, работа с обращениями граждан, встречи с избирателями, общение с татарстанцами на различных площадках, в том числе в соцсетях – надо использовать эффективно все эти источники коммуникации», – заключил он.
Во встрече приняли участие молодые кандидаты предварительного голосования «Единой России» из районов, участники проекта «ПолитСтарт», а также актив «Молодой Гвардии Единой России» – всего сто человек со всей республики.
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