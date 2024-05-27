В Госсовете захотели ужесточить ответственность подростков за наркоторговлю

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Депутаты Государственного Совета Татарстана собираются обратиться к Председателю Государственной Думы России Вячеславу Володину с предложением распространить на подростков младше 16 лет уголовную ответственность за наркоторговлю. Об этом стало известно сегодня на заседании Комитета Госсовета по законности и правопорядку, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Представляя проект обращения, заместитель председателя комитета Александр Чубаров обратил внимание на то, что согласно статистике МВД значительная часть преступлений, связанных с распространением и сбытом наркотиков, в последнее время совершается несовершеннолетними. По его мнению, во многом это связано с тем, что наказание за такие правонарушения предусмотрено только с 16 лет.

В частности, в 2023 году сотрудники полиции за участие в незаконном обороте наркотиков задержали в Татарстане 47 несовершеннолетних, причем 15 из них были младше 16 лет. За I квартал этого года задержаны уже 22 подростка, причастных к незаконному обороту наркотиков, в том числе 15 по тяжким составам преступлений, из которых 11 были связаны со сбытом психоактивных веществ.

Есть случаи, когда несовершеннолетние, заведомо зная, что избегут ответственности, после первого случая совершения наркопреступления совершают его повторно, добавил татарстанский парламентарий.

Сейчас по статье 20 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность, наступающая по общим правилам с 16 лет. Но депутаты Госсовета хотят обратиться в Госдуму с предложением рассмотреть возможность разработки законодательных актов, предусматривающих снижение возраста, с которого наступает уголовная ответственность за совершение таких преступлений. Проект обращения будет рассмотрен на ближайшем заседании парламента РТ.

Кроме того, члены комитета обсудили вопросы реализации законодательства о безопасности дорожного движения, включая снижение аварийности с участием электросамокатов. Они также рассмотрели и подержали предложенные Верховным судом РТ кандидатуры для избрания мировыми судьями без ограничения срока полномочий, изучили другие вопросы. Провел заседание Комитета по законности и правопорядку его председатель Шакир Ягудин.