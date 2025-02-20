Шайхутдинов в Сабинском районе призвал активизировать поддержку семей с детьми

Вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заместитель Премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов на совещании в Сабинском районе республики обратил внимание властей муниципалитета на демографическую проблему и призвал расширить поддержку семей с детьми. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера РТ.

Роман Шайхутдинов констатировал, что, несмотря на большую работу на федеральном и республиканском уровнях, рождаемость в Татарстане в целом и Сабинском районе в частности снижается. По итогам 2024 года в регионе естественная убыль населения составила 9743 человека, а в районе – 105 человек.

По словам заместителя Премьер-министра РТ, необходимо принимать меры по повышению рождаемости, в том числе – внедрять на предприятиях поддержку работников, принявших решение о рождении детей, создавать условия для реализации родительских и семейных функций при условии их занятости.

Фото: пресс-служба вице-премьера РТ Романа Шайхутдинова

Кроме того, добавил он, следует активизировать работу в рамках пяти федеральных проектов национального проекта «Семья». Это «Поддержка семьи», «Многодетная семья», «Охрана материнства и детства», «Старшее поколение» и «Семейные ценности и инфраструктура культуры».

Отдельно остановился Шайхутдинов на нехватке кадров в экономике Сабинского района. Он предложил стимулировать подрастающее поколение к изучению технических дисциплин, в чем должен помочь масштабный республиканский проект «Физико-математический прорыв», который поддерживает Раис РТ Рустам Минниханов.

«В рамках проекта, инициированного Университетом Иннополис, в Центре образования «ОНИКС» для одаренных детей Сабинского района открыт физико-математический класс и обучаются 17 учеников. Цифру надо наращивать! Уверен, что благодаря участию в проекте мы сможем повысить интерес татарстанских школьников к изучению профильной математики и поступлению в технические вузы!» – добавил вице-премьер РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Сабинском районе Татарстана будут платить по 5 тыс. рублей ежемесячно за рождение близнецов. Мера носит ретроактивный характер – выплаты получат матери близняшек, родившихся начиная с 1 января 2025 года.