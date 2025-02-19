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Общество 19 февраля 2025 19:20

В Сабинском районе РТ будут платить по 5 тыс. рублей ежемесячно за рождение близнецов

В Сабинском районе РТ будут платить по 5 тыс. рублей ежемесячно за рождение близнецов
Фото: © «Татар-информ»

В Сабинском районе Татарстана женщинам, которые стали матерями близнецов, будут предоставлять ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей в течение одного года. Соответствующее постановление подписал руководитель исполкома муниципалитета Марат Ишниязов.

Получателями выплат будут женщины, зарегистрированные на территории Сабинского района и родившие там детей. Совокупный размер выплат составит 60 тыс. рублей. Необходимые средства выделят из местного бюджета.

Постановление носит ретроактивный характер: претендовать на получение выплаты могут женщины, родившие близнецов начиная с 1 января 2025 года.

Ранее в Сабинском районе РТ действовали другие меры поддержки семей, в которых родились близнецы, но материальная помощь была намного более скромной (3 тыс. рублей начиная с 2022 года).

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов поручил принять программу по решению проблемы демографии в Татарстане.

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#выплаты на детей #близнецы
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