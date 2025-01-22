Рустам Минниханов поручил принять программу по решению проблемы демографии в Татарстане

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Основная задача, которая стоит перед республикой в ближайшей перспективе, заключается в решении вопросов демографии. Об этом на коллегии Минздрава РТ заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«В 2015 году было зарегистрировано 57 499 актов о рождении детей, а в прошлом году – 35 557. Однако у нас были годы, когда на свет появлялось и 70 тысяч детей», – отметил глава республики.

По словам Рустама Минниханова, в семьях наблюдается низкая рождаемость первенцев. Он также подчеркнул, что преодоление демографических трудностей потребует значительных усилий.

«Мы все время про демографию говорим, но серьезных решений не принимаем. Материнский капитал есть, другие меры поддержки работают, но от того, что есть, мы ожидаемого результата не получили. Нужны какие-то другие решения, которые на самом деле могли бы изменить ситуацию. В этом направлении в этом году необходимо подготовить программу», – указал Раис РТ.