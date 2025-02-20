В Сабинском районе предложили уравнять в льготах резидентов сельских технопарков и ТОР

Глава Сабинского района Татарстана Раис Минниханов

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Привлечению инвесторов и резидентов в сельские индустриальные парки могло бы поспособствовать предоставление работающим там производственникам льгот, аналогичных имеющимся у предприятий – резидентов территорий опережающего развития (ТОР). Об этом заявил глава Сабинского района Татарстана Раис Минниханов, сообщает пресс-служба вице-премьера РТ Романа Шайхутдинова.

По словам руководителя муниципалитета, в рейтинге социально-экономического развития Сабинский район РТ занял 16-е место, объем отгруженной за 2024 год продукции составил 6,5 млрд рублей, а индекс промышленного производства оказался равен 94,7%.

Раис Минниханов также назвал сельское хозяйство важной отраслью экономики района. Муниципалитет произвел за год сельхозпродукцию на 8 млрд рублей, по надою молока на 100 гектаров сельхозугодий он на третьем месте, а по производству мяса – на пятом.

На 2025 год стоит задача выйти на уровень ежедневного надоя молока в 400 тонн. Этой цели должно послужить завершение строительства первой очереди молочного комплекса на 390 голов в селе Евлаштау, второй очереди молочного комплекса на 360 голов в деревне Два Поля Арташ и ряда других объектов.

В растениеводстве же Сабинский район собирается увеличить денежную выручку с гектара, для чего сельхозпредприятия будут активнее применять технологию внесения жидких минеральных удобрений, заметил глава муниципалитета.

«Важно наращивать положительную динамику в экономике района. И предложение Раиса Нургалиевича о создании в сельских районах специального налогового режима для производственников, действительно, стоит рассмотрения», – заметил вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов, комментируя прозвучавшее предложение.

«У района есть набор критериев, чтобы организовать определенное налоговое поле по аналогии с другими экономическими зонами. Вопрос возьмем на контроль», – добавил он.