Шайхутдинов и хоким Джизакской области Узбекистана обсудили развитие сотрудничества

Сегодня в узбекском городе Джизаке делегация Татарстана во главе с заместителем Премьер-министра республики Романом Шайхтудиновым обсудила развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества с представителями хокимията Джизакской области Узбекистана во главе с руководителем региона Эргашем Салиевым. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера РТ.

Беседа состоялась в ходе посещения татарстанской делегацией IT-парка города Джизака. Стороны обсудили текущее состояние сотрудничества и пришли к новым договоренностям, направленным в том числе на дальнейшее увеличение и диверсификацию структуры и объемов взаимной торговли, а также продвижение национального экспорта.

Кроме того, стороны договорились обмениваться опытом в области разработки, продвижения и экспорта программных продуктов и услуг национальных разработчиков на внешние рынки, а также развивать эффективный нетворкинг между резидентами IT-парка в Джизакской области и особой экономической зоны «Иннополис».

Делегация Республики Татарстан во главе с Романом Шайхутдиновым находится в рабочей поездке в Республике Узбекистан. Сегодня делегация также посетила филиал Казанского федерального университета в Джизаке, открытый в этом году.

Ранее Президент РТ Рустам Минниханов на пленарном заседании Российско-Узбекского бизнес-форума в Самарканде заявил, что товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном вырос на 47% с начала 2022 года.