Минниханов открыл в Узбекистане первый зарубежный филиал КФУ

Фото: Пресс-служба Президента РТ

Сегодня в городе Джизак Республики Узбекистан открылся филиал Казанского (Приволжского) федерального университета. Это первый зарубежный филиал КФУ. Студенты будут изучать здесь такие специальности, как машиностроение, геология, программный инжиниринг, экономика, информационные системы и технологии, менеджмент, лингвистика, фармация в области биомедицины и журналистика.

В церемонии открытия принял участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и заместитель премьер-министра по вопросам развития топливно-энергетической и химической отраслей – министр энергетики Республики Узбекистан Журабек Мирзамахмудов.

Открытие состоялось при поддержке руководства Узбекистана. Для университета предоставили помещения, в которых провели ремонт, сейчас прорабатываться вопрос по закупке оборудования.

Перечень направлений, по которым будет готовить специалистов, формировался исходя из потребностей республики.

«Это символично, что филиал открывается именно в Республике Узбекистан. Нас связывают традиции многолетнего продуктивного сотрудничества, которое в последние годы стабильно укрепляется. Благодаря этому филиалу у молодежи будет возможность получить высококачественное образование, не выезжая за пределы своей страны, в замечательных условиях и по различным направлениям подготовки», – отметил Минниханов, обращаясь к собравшимся.

Открытие филиала К(П)ФУ в Узбекистане открывает широкие возможности для еще большей интеграции научно-образовательных процессов и разработок татарстанских специалистов. Кроме того, первый зарубежный филиал позволяет КФУ принимать студентов теперь не только в Казани, Набережных Челнах и Елабуге, но и в Джизаке. Это способствует увеличению количества мест в общежитиях и снижению нагрузки на действующий аудиторный фонд университета. Сегодня в КФУ обучается 10 тыс. иностранных студентов, 25% из которых- студенты из Узбекистана.

Учебный процесс начнется 31 октября. На первый курс пойдут на обучение 300 студентов, на второй курс 59, сообщает пресс-служба Президента РТ.