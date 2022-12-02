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Официальная хроника
2 декабря 2022  10:18

Минниханов: Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном вырос на 47% с начала года

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Минниханов: Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном вырос на 47% с начала года
Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов выступил на пленарном заседании Российско-Узбекского бизнес-форума, которой проходит в Самарканде. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

В мероприятии принимают участие премьер-министры двух стран — Михаил Мишустин и Абдулла Арипов. Выступающий в качестве модератора форума министр экономического развития России Максим Решетников представил Татарстан как один из активно сотрудничающих с Узбекистаном регионов и попросил Президента РТ рассказать об этом успешном опыте. 

«Татарстан как один из ведущих и промышленно развитых российских регионов активно участвует в развитии сотрудничества между нашими странами», — отметил Рустам Минниханов, приветствуя участников бизнес-форума. 

Президент Татарстана напомнил, что в этом году в Узбекистане было реализовано два важных совместных проекта. Это открытие химико-индустриального технопарка «Чирчик» и филиала Казанского федерального университета в городе Джизак. Кроме того, ряд крупных промышленных предприятий развивают активное сотрудничество. 

По итогам прошлого года татарстано-узбекистанский товарооборот превысил 193 млн долларов США. «За девять месяцев текущего года мы наблюдаем рост товарооборота на 47%», — подчеркнул Минниханов. 

Отдельно Президент РТ остановился на важности расширения гуманитарного взаимодействия. Сегодня в вузах Татарстана обучается 3335 студентов из Узбекистана. «Хочу выразить благодарность руководству Узбекистана за поддержку татарской общины», — заключил свою речь Рустам Минниханов.

#татарстан и узбекистан #Рустам Минниханов
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