Из Чирчика – в Джизак: «Химград» создает еще один промышленный парк в Узбекистане

Казанский технополис «Химград», управляющий индустриальным парком в узбекском «Чирчике», запустит в этой стране еще один такой же объект – теперь в Джизаке. Экспорт управленческих технологий из Татарстана оказался востребован в соседней стране, реализующей программу индустриализации.

Визит Дениса Мантурова в Узбекистан стал важным шагом на пути реализации Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами Фото: government.ru

Перспектива – совместное развитие промышленной инфраструктуры

О том, что управляющая компания «Химграда» примет участие в создании второго промпарка в Узбекистане, стало известно по итогам рабочего визита в Узбекистан министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Город Джизак в качестве площадки для промпарка выбран не случайно – это крупный транспортный узел между Ташкентом и Самаркандом.

Первым индустриальным парком, созданным с участием Татарстана, был «Чирчик» в одноименном городе Ташкентской области. Парк открылся в марте этого года, и первыми инвесторами там стали резиденты «Химграда». Для управления площадкой было создано совместное предприятие с АО «Узкимесаноат» – корпорацией, объединяющей и координирующей предприятия химической отрасли Узбекистана. Теперь этот опыт решено тиражировать.

Визит Мантурова стал важным шагом на пути реализации Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами, подписанной в сентябре этого года президентами Владимиром Путиным и Шавкатом Мирзиёевым.

«Россия уверенно удерживает свои позиции как одного из ключевых инвесторов в экономику Узбекистана. В настоящее время в фокусе нашего внимания 20 совместных проектов в нефтегазовой сфере, машиностроении, химической отрасли и так далее общей стоимостью 8,4 млрд долларов», – рассказал глава Минпромторга РФ.

На заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Узбекистаном, которое Мантуров провел совместно с коллегой – заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым, партнеры передали предложения по 23 новым инициативам объемом 3,7 млрд долларов.

«Объем капиталовложений наших компаний (их более двух тысяч) уже превысил 10 млрд долларов. Они затрагивают большинство ключевых сфер экономики – нефтегазовый и энергетический сектор, телекоммуникации, агропромышленный комплекс и ряд отраслей промышленности», – также рассказал Мантуров.

На встрече с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым глава российского Минпромторга подчеркнул, что две страны «одинаково настроены на достижение практических результатов совместной работы».

Особое внимание уделяется вопросам промышленной кооперации (например, Россия поставит вагоны для метрополитена Ташкента, а «Узавтосаноат» нашим предприятиям – автокомпоненты) и совместному развитию индустриальной инфраструктуры.

Президент Татарстана и премьер-министр Узбекистана в марте этого года провели церемонию открытия химико-индустриального технопарка «Чирчик» Фото: пресс-служба Президента РТ

Экспорт компетенций «Химграда»

Индустриальный парк «Чирчик» был открыт в марте этого года при участии Арипова и Президента РТ Рустама Минниханова. Подготовительная работа по этому проекту стартовала еще в 2018 году, после того как в Татарстане побывал хоким Ташкентской области Гуломжон Ибрагимов. В числе прочего высокого гостя свозили и на «Химград», созданный в 2006 году в рамках государственной программы «Создание в РФ технопарков в сфере высоких технологий».

В Казани технополис «Химград» расположен в северо-западной части города на въезде со стороны федеральной трассы М7 «Волга». Сейчас общая площадь «Химграда» составляет 131 гектар, проектная площадь зданий и сооружений – более 500 тыс. квадратных метров. А резидентами являются 364 компании малого и среднего бизнеса, занятые в области малотоннажной химии, переработки полимеров, нанотехнологий, ресурсосбережения и энергоэффективности, медицинских технологий. Общая численность сотрудников в них превышает 9,6 тыс. человек. В недавнем послании Госсовету РТ Минниханов назвал «Химград» в числе самых успешных и эффективных промышленных парков в республике.

Уникальность технополиса, который в свое время стал первым химическим промпарком, сертифицированным Ассоциацией индустриальных парков России, в том, что он был создан по модели brownfield в рамках редевелопмента территории завода «Тасма». По схожей модели решено было делать и «Чирчик»: для него власти азиатской республики предложили площадку Узбекского комбината тугоплавких и жаропрочных металлов. В советские годы это предприятие производило лампы накаливания, но затем, как и казанская «Тасма», впало в анабиоз; при этом на площадке остались неиспользуемые корпуса, но сама она сохранила доступ ко всем необходимым ресурсам – электроэнергии, воде, газу.

Для запуска индустриального парка пришлось провести реконструкцию двух корпусов комбината и построить один новый, а также вложиться в инфраструктуру – сделать точки подключения к сетям энергоснабжения в «шаговой» доступности от любого земельного участка и здания. Интересно, что инвестировал в это сам Узбекистан. По данным открытых источников, вложения на первом этапе составили около 20 млн долларов.

«Химград» сразу наполнил узбекский индустриальный парк своими компаниями. В Минпромторге РТ «Татар-информу» сообщили, что всего в «Чирчике» сейчас работает 12 компаний Фото: пресс-служба Президента РТ

«Раньше торговали, сейчас зашли с производством»

Вклад со стороны Татарстана – первые резиденты. «Химград» сразу наполнил узбекский индустриальный парк своими компаниями. Первыми стали, например, «ВР-Пласт» (производство термоэластопластов), «Бионоватик» (производство микробиологических средств защиты и питания сельскохозяйственных культур) и «Натуральное здоровье» (производство ортопедической анатомической продукции). По данным на октябрь этого года, статус резидента узбекского индустриального парка получили уже семь резидентов «Химграда».

В Минпромторге РТ «Татар-информу» сообщили, что всего в «Чирчике» сейчас работает 12 компаний. По словам главы федерального Минпромторга Дениса Мантурова, «некоторые уже нацелились на поставку своей продукции в разные регионы евразийского континента».

Как объяснял в марте гендиректор «Химграда» Айрат Гиззатуллин, компании из казанского технополиса раньше «торговали на рынке Республики Узбекистан, но сейчас зашли именно с производством». Сам «Чирчик» он описывал как «возможность для нашего бизнеса серьезно расшириться и дальше идти на страны Южной Азии: Афганистан, Пакистан, Индию. Там очень большие инфраструктурные проекты, поэтому мы считаем, что это может стать серьезной точкой роста для нашей компании».

Общая площадь парка «Чирчик» составляет 31,2 га, площадь реконструируемых и вновь построенных зданий – примерно 137 тыс. квадратных метров. Здесь планируется создать не менее 2,2 тыс. рабочих мест. Парк функционирует в режиме свободной экономической зоны, что позволяет резидентам получать освобождение от уплаты налога на имущество, землю, водопользование и таможенных платежей при ввозе оборудования, а также отсрочку по уплате НДС при импорте товаров и ряд других преференций. В отличие от «Химграда» парк в Узбекистане изначально решено было делать не специализированным, а многоотраслевым, от химии до машиностроения, производства стройматериалов и медицинского оборудования.

Крупные компании из России и сами способны выйти на рынок Узбекистана (в частности, у КАМАЗа там давно работает сборочное производство). А вот для малого и среднего бизнеса нужны и подготовленные площадки, и господдержка, и грамотное, привычное уже управление: Опыт управляющей компании «Химграда», давно работающей по принципу «одного окна», использовали при создании индустриальных парков в других регионах России и странах бывшего СНГ (Башкортостане, Нижегородской, Ярославской, Волгоградской, Пензенской и Брянской областях, Казахстане и Азербайджане).

Узбекистану все это тоже очень нужно: в стране реализуется амбициозная программа индустриализации, ориентированная на активное привлечение иностранных инвестиций, технологий и компетенций и включение формирующихся национальных индустриальных проектов в глобальные цепочки добавленной стоимости. По оценке Бахтиера Эргашева, директора узбекистанского Центра исследовательских инициатив Ma’no, которую он высказал журналу «Эксперт», этот путь для страны безальтернативен: «Растущий дефицит земельных и водных ресурсов требует развития промышленных производств не только в крупных, но и в малых и средних городах. Это единственно возможный способ эффективного абсорбирования трудовых ресурсов из села».

Химико-индустриальный технопарк «Чирчик» – это совместный проект татарстанского «Химграда» и узбекистанских партнеров Фото: prtuz.tatarstan.ru

Индустриальный парк на родине Президента Узбекистана

Как сообщили «Татар-информу» в Минпромторге РТ, открытие химико-индустриального технопарка «Чирчик» в Ташкентской области можно считать положительным примером сотрудничества Татарстана и Узбекистана. «Также рассматривается возможность введения дополнительных площадок», – добавили в министерстве.

Второй индустриальный парк с участием «Химграда», по данным Минпромторга РФ, будет создан в городе Джизаке. Это административный центр Джизакской области Узбекистана, основанный еще в Х веке в богатом растительностью оазисе в качестве важного перевалочного торгового пункта на Великом шелковом пути. Сейчас это крупный транспортный узел на автотрассе между Ташкентом и Самаркандом, объединяющий центральные и западные области с восточными областями Узбекистана. С этими же двумя крупнейшими городами Джизак связан еще и скоростной железнодорожной линией. Население города – около 180 тыс. человек.

«Здесь мы фактически говорим о своеобразном экспорте российских управленческих компетенций, поскольку в создании, управлении и развитии технопарка «Чирчик» активную роль играли российские специалисты. Думаю, нам нужно всецело поддерживать и развивать такой формат кооперации», – заметил по этому поводу Денис Мантуров.

К сожалению, в Технополисе «Химград» не стали отвечать на вопросы «Татар-информа» о параметрах нового индустриального парка.

По данным из открытых источников, Джизакская область, хакимом которой с 1996 по 2001 год, кстати, был действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев (родился он также в этом регионе), – преимущественно аграрный регион (хлопок и пшеница), но здесь функционируют и производства стройматериалов, рыбоперерабатывающий и аккумуляторный заводы. Также в регионе расположено большое количество шахт, в которых добываются различные руды. А с 2020 года российско-узбекское СП «ВМВ-NRC Agrologistics» строит здесь агрологистический комплекс, предназначенный для оказания услуг по сортировке, переработке, хранению, санитарному и таможенному оформлению, а также подготовке к поставке местной плодоовощной продукции в Россию. По информации ВЭБ.РФ, мощности комплекса позволят обрабатывать около 260 тыс. тонн сельхозпродукции в год.

В Минпромторге РФ также заявили, что практику создания совместных индустриальных парков в Узбекистане с участием российских операторов планируется только развивать. «Наши эксперты уже провели предметные консультации и договорились о запуске сервиса по подбору площадок для размещения российских предприятий в Узбекистане. В качестве приоритетных определили 15 свободных экономических зон и индустриальных парков», – заявил Денис Мантуров. Оператором сервиса выступит Ассоциация индустриальных парков России.

Все это в том числе должно ускорить и и рост оборота российско-узбекистанской торговли – в этом году, например, он скакнул уже на 37%, по итогам года прогноз – примерно 8,5 млрд долларов. По данным Минпромторга Татарстана, по итогам прошлого года товарооборот республики с Узбекистаном превысил 193 млн долларов. В импорте из Узбекистана преобладают пластмассы и изделия из них, готовые текстильные изделия, предметы одежды и принадлежности к ней. А в экспорте из Татарстана – средства наземного транспорта, пластмассы и изделия из них, оборудование и механические устройства. Совместное развитие индустриальных парков – и элемент диверсификации направлений сотрудничества, и еще одна «статья экспорта».

Фото на анонсе: chempark.uz