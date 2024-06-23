Шайхразиев вручил награды Всемирного конгресса татар на Сабантуе в Самаре

Фото: пресс-служба Всемирного конгресса татар

Сегодня, 23 июня, в Самаре, в парке имени Юрия Гагарина, прошел татарский национальный праздник Сабантуй. Собравшихся поздравил вице-премьер РТ и председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, сообщает пресс-служба ВКТ.

В своей приветственной речи, адресованной участникам и организаторам события, заместитель Премьер-министра РТ особо указал на его значимость. Затем Шайхразиев вручил награды Всемирного конгресса татар.

Фото: пресс-служба Всемирного конгресса татар

Поприветствовал участников праздника и врио главы Самарской области Вячеслав Федорищев, отметили в ВКТ.

В рамках празднования Сабантуя в Самаре состоялись различные конкурсы, спортивные состязания и выступления творческих коллективов. Была организована работа нескольких площадок, в том числе — подворья Черемшанского района Татарстана, площадки ансамбля «Идель» и площадки поддержки специальной военной операции.

Фото: пресс-служба Всемирного конгресса татар

Среди почетных гостей праздника также были и. о. вице-премьера Самарской области Александр Фетисов, глава Черемшанского района РТ Рамиль Айбатов, президент Самарской региональной творческой общественной организации «Дуслык» («Дружба») Фахрутдин Канюкаев, Герои России Дамир Юсупов и Расим Баксиков.

В Казани же в этот день Сабантуй отметили на трех площадках. Подробнее о торжествах в поселке Мирный, в рамках которых прошла церемония закрытия Спортивных игр стран БРИКС, читайте в материале «Татар-информа» «Напомнило мне наш бразильский карнавал»: как Сабантуй в Казани объединил почти весь мир. Праздник плуга в столице РТ также провели на озере Лебяжье и в березовой роще поселка Дербышки.