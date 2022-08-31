Шаймиев выразил соболезнования дочери Горбачёва

Соболезнования в адрес дочери первого и последнего Президента СССР Михаила Горбачёва Ирины Вирганской направил сегодня Государственный Советник РТ, первый Президент Республики Татарстан Минтимер Шаймиев.

«Уважаемая Ирина Михайловна!

Примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Вашего отца Михаила Сергеевича Горбачёва — выдающегося политического и общественного деятеля, первого Президента Советского Союза, который начал процесс коренной перестройки нашего общества.

Искренне разделяем горечь этой невосполнимой утраты, скорбим вместе с вашими родными и близкими. Сил Вам и стойкости в эти трудные дни», — говорится в телеграмме.

Последний генеральный секретарь ЦК КПСС и первый Президент СССР Михаил Горбачёв скончался минувшей ночью на 92-м году жизни после продолжительной болезни. Горбачева по его прижизненному завещанию похоронят на Новодевичьем кладбище в родовом захоронении рядом с супругой — Раисой Горбачёвой.

Ранее соболезнования по случаю кончины Горбачёва его родным и близким выразил Президент России Владимир Путин. Представитель московского Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение об организации государственных похорон бывшего Президента СССР будет принято сегодня.