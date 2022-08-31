Песков: Решение о государственных похоронах Горбачёва примут сегодня

Решение об организации государственных похорон бывшего Президента СССР Михаила Горбачёва будет принято сегодня. Об этом рассказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Пока не принималось никаких решений. День начался, поэтому здесь нужно чуть-чуть набраться терпения», — пояснил официальный представитель Кремля.

Михаил Горбачёв скончался накануне, 30 августа, в возрасте 91 года после тяжелой продолжительной болезни.

В 1990 году политик стал лауреатом Нобелевской премии мира — «в знак признания его ведущей роли в мирном процессе, который сегодня характеризует важную составную часть жизни международного сообщества».