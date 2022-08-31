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Официальная хроника
31 августа 2022  11:52

Путин выразил глубокие соболезнования семье Михаила Горбачёва

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Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким первого Президента СССР и последнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва, который скончался накануне. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Михаил Горбачёв был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов», — сказал Путин, добавив, что советский политик понимал необходимость реформ и всегда стремился предложить свои решения назревших проблем.

Глава российского государства также отметил большую гуманитарную, благотворительную и просветительскую деятельность, которую Горбачёв вел в последние годы своей жизни.

«Еще раз прошу принять искренние слова сочувствия и поддержки в связи с постигшей вас утратой», — подчеркнул Президент.

#Владимир Путин #соболезнования #Михаил Горбачёв
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