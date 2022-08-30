СМИ: Скончался Михаил Горбачев

На 92-м году жизни скончался политик, последний Генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев, передает РИА Новости со ссылкой на заявление Центральной клинической больницы в Москве.

«Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев», – сообщили агентству в больнице.

Горбачев был последним генеральным секретарем ЦК КПСС. Эту должность он занимал с 1985 по 1991 годы. В конце 1980-х был избран председателем президиума Верховного совета СССР, председателем Верховного совета СССР, а в 1990–1991 годах – президентом СССР. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира.