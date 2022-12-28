Шаймиев исполнил новогодние желания двух девочек из Татарстана

В преддверии нового года Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев исполнил мечты Зифы Валиевой из Арского района и 13-летней Азалии Муртазиной из Нурлатского района. Открытки с желаниями девочек он снял с новогодней елки 21 декабря в ГТРК «Корстон», где проходила праздничная благотворительная акция, сообщает пресс-служба Президента РТ.

9-летняя Зифа отлично учится, занимается хореографией и с пяти лет мечтает побывать на Республиканской елке в Казани, в которой каждый год принимает участие Президент Татарстана Рустам Минниханов. Шаймиев исполнил детскую мечту и подарил девочке и ее маме билет на торжество, которое прошло в «Татнефть Арене». Также он передал юной жительнице Татарстана сладости и книги на татарском языке.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Ученица седьмого класса, 13-летняя Азалия Муртазина, написала в своей открытке, украсившей «Елку желаний», что с детства обожает кошек и собак и мечтает увидеть работу профессиональных кинологов. Сама девочка в будещм тоже хочет стать кинологом. По просьбе Шаймиева Азалию в сопровождении родителей пригласили на базу ОМОН «Ак Барс» Управления Росгвардии РТ. Там кинолог Радик Мазитов провел ей экскурсию, а также научил некоторым навыкам дрессировки собак. В конце занятия Азалия очень сдружилась с его псом Фоксом. Государственный Советник также передал ей в подарок книгу «Габдулла Тукай. Избранные произведения» и сборник татарских пословиц.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Напомним, присоединился к торжеству добра и Президент РТ Рустам Минниханов, который выбрал две открытки с новогодними пожеланиями детей, а потом во время поездки в Москву 22 декабря — еще три елочных шара с детскими мечтами.

Благотворительный проект «Елка желаний» был инициирован Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2018 году. Благодаря этой инициативе, дети в возрасте от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, а также ребята из малообеспеченных семей и дети-сироты получили возможность осуществить свои новогодние мечты. Сам российский лидер в этом году также традиционно принял участие в акции.