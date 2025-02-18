Сафаров: Важно сохранить память о героях, которые защищали Россию в разные годы

Асгат Сафаров

Фото: © «Татар-информ»

Важно сохранить память о героях, которые защищали Россию в разные исторические периоды. Об этом заявил сегодня руководитель Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров на заседании Совета Буинского муниципального района по итогам социально-экономического развития в 2024 году и задачам на 2025 год.

«Важно сохранить память о героях, которые защищали нашу страну в разные исторические периоды – в годы Великой Отечественной войны, в Афганистане, Чечне, в зоне СВО. На их примере нужно воспитывать молодежь в духе патриотизма, уважения к своей истории, героизма защитников Отечества», – сказал он.

Сафаров отметил, что девять человек в Буинском районе удостоились юбилейных медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В том числе награждены два фронтовика – 105 и 98 лет, а также труженики тыла.

«Берегите ветеранов, их совсем мало осталось. Прошу в ближайшее время вручить юбилейные медали всем ветеранам Великой Отечественной войны. Наша первостепенная задача – отдать им дань уважения. И на максимально хорошем организационном уровне нужно провести мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы», – подчеркнул он.

Фото: «Буинск-информ»

Руководитель Администрации Раиса РТ добавил, что сейчас главная задача для всей страны – успешное завершение специальной военной операции.

«Тысячи наших ребят в зоне СВО сражаются за свою Родину, за ее суверенитет, безопасность, за будущее своей страны», – заметил он.

По словам Сафарова, в Татарстане проводится большая работа по поддержке военнослужащих и их семей. В частности, формируются гуманитарные грузы в зону СВО, для жителей Луганской народной республики, где расположены подшефные города – Лисичанск и Рубежное. Кроме того, действуют федеральные, региональные и муниципальные меры поддержки.

«Практически еженедельно мы готовим документы, чтобы непосредственно в зоне СВО вручить государственные награды республики», – продолжил он.

Руководитель Администрации Раиса РТ напомнил, что сегодня дан старт республиканскому кадровому проекту «Батырлар. Герои Татарстана». Это аналог федеральной программы «Время героев», которая реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. Цель программы – профессиональная подготовка участников специальной военной операции для последующей работы в органах власти и госкомпаниях, уточнил он.

«В Буинском районе работа по поддержке участников СВО и их семей организована на должном уровне», – констатировал Сафаров.

Он поблагодарил команду главы района, депутатов, руководителей предприятий и организаций, волонтеров, представителей благотворительных организаций и неравнодушных жителей за активное участие в гуманитарной миссии по поддержке бойцов. Кроме того, высказал слова благодарности руководству муниципалитета за работу по формированию личного состава Вооруженных Сил РФ.

«Мы расширяем меры материальной поддержки военнослужащих. Единовременная выплата контрактникам в республике сегодня составляет 2,5 млн рублей. В Буинском районе с учетом муниципальной части выплаты доходят до 2,8 млн рублей», – заключил руководитель Администрации Раиса РТ.