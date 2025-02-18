Майстренко: «Батырлар. Герои Татарстана» поможет участникам СВО стать управленцами

Генерал-лейтенанта Владимира Майстренко, который курирует подразделения из Татарстана в зоне СВО рассказал о старте отбора на программу для ветеранов и участников специальной военной операции «Батырлар. Герои Татарстана».

«Есть такая программа "Время героев", объявленная президентом Российской Федерации, а это ее региональный аналог. Сейчас идет конкурсный отбор, чтобы отобрать людей, которые потом будут занимать управленческие должности в республике, районах или поселениях», – рассказал Майстренко.

«Татар-информ» рассказывал, что регистрация для участия в отборе доступна до 30 марта на сайте https://batyrlar-rt.ru. Уже сейчас бойцы подразделений, которые сформированы в Республике Татарстан, получают всю необходимую информацию от республики о программе и готовятся подать заявки для участия в ней.