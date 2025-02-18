В Татарстане стартовал отбор на программу «Батырлар. Герои Татарстана» для участников СВО

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заработал сайт программы «Батырлар. Герои Татарстана» для участников СВО, все желающие уже сейчас могут пройти регистрацию для участия в отборе на сайте «Батырлар. Герои Татарстана».

Как отметил Раис Татарстана Рустам Минниханов, это аналог федеральной программы «Время героев», реализуемой по поручению президента Владимира Путина.

Отбор пройдёт на конкурсной основе и будет включать несколько этапов: регистрация на официальном сайте, заполнение анкеты, написание эссе, тестирование и собеседование. К участию допускаются россияне, являющиеся ветеранами или участниками СВО, имеющие профессиональное образование и опыт управления людьми.

Цели программы – сформировать и подготовить команду перспективных руководителей из числа участников и ветеранов СВО, которые получат возможность реализовать свой потенциал в системе государственного и муниципального управления в Республике Татарстан, а также в иных сферах.

Победители отбора смогут:

пройти обучение по специальной образовательной программе, направленной на развитие управленческого потенциала;

получать консультации от персонального наставника;пройти стажировки в государственных и муниципальных органах;

получить возможность карьерного роста и реализовать себя в системе государственного и муниципального управления, а также в иных сферах.

Уже сейчас бойцы подразделений, которые сформированы в Республике Татарстан, получают всю необходимую информацию от республики о программе и готовятся подать заявки для участия в ней.