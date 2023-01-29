Сафаров: Деятельность Марата Садыкова была достойным примером верности клятве Гиппократа

Руководитель Администрации Президента Татарстана Асгат Сафаров выразил соболезнования супруге главы Минздрава РТ Марата Садыкова — Динаре Ильгизаровне. Министр ушел из жизни в возрасте 53 лет.

«Не стало признанного профессионала медицины, опытного организатора здравоохранения, посвятившего себя служению родной республике и жизненно важной для каждого человека отрасли», — говорится в телеграмме.

Асгат Сафаров отметил, что многолетняя деятельность Марата Садыкова всегда являлась достойным примером верности клятве Гиппократа, большого трудолюбия, ответственного отношения к своему благородному призванию и снискала высокий авторитет в медицинском сообществе и благодарное признание многочисленных пациентов.

«Безвременный уход Марата Наилевича — это огромная, невосполнимая потеря не только для Вас, его родных и близких, но и для всей системы татарстанского здравоохранения. Сочувствую Вашему горю, желаю Вам сил и стойкости в эти скорбные дни. Пусть внимание и поддержка детей, верных друзей, добрая память о прожитых вместе годах будут Вам опорой в этот трудный час», — сказал он.

Телеграмму с соболезнованиями Динаре Ильгизаровне также направил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что церемония прощания с Маратом Садыковым пройдет в понедельник, 30 января, в здании Казанской государственной медицинской академии.