Минниханов: Марат Садыков внес большой вклад в укрепление системы здравоохранения РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования супруге главы Минздрава РТ Марата Садыкова — Динаре Ильгизаровне. Министр скончался в возрасте 53 лет.

«Это тяжелая, невосполнимая потеря для Вас, огромная утрата для всей нашей республики. Из жизни ушел опытный, авторитетный руководитель и талантливый врач, искренне преданный непростой, но благородной профессии», — сказал руководитель республики.

Рустам Минниханов отметил, что Марат Садыков внес большой вклад в укрепление татарстанской системы здравоохранения, в создание центра экстренной медицины на базе городской клинической больницы №7, в решение многих актуальных задач, от которых зависели жизнь и здоровье татарстанцев.

«Образец профессионализма и увлеченности делом, он всегда отдавал работе максимум сил и энергии, пользовался заслуженным уважением среди коллег и пациентов. С нами остается светлая благодарная память об этом замечательном человеке с щедрой душой и горячим сердцем, результаты его неустанного созидательного труда. Искренне разделяю с Вами боль тяжелого горя, желаю Вам сил и стойкости в эти скорбные дни. Прошу также передать слова сочувствия и поддержки вашим детям, всем родным и близким», — цитирует Президента РТ его пресс-служба.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что церемония прощания с главой Минздрава РТ пройдет в понедельник, 30 января, в здании Казанской государственной медицинской академии.