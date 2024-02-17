Садыков: Молодые активисты из Татарстана встретятся в Москве с Героями России

Поездка на выставку-форум «Россия» в Москве подарит участникам «Яшь юлдаш — Молодой попутчик» не только положительные эмоции, но и новые знания, вдохновение. В дальнейшем татарстанцы смогут не только привлекаться к уже существующим молодежным проектам, но и предлагать на реализацию собственные инициативы, уверен глава Минмолодежи РТ Ринат Садыков.

«Молодежь Татарстана посетила разные стенды, посмотрела выставку достижений регионов страны. Вечером уже запланирована встреча с Героями России. Очень насыщенная программа», — рассказал он о поездке.

По словам министра, несмотря на короткий промежуток времени, молодые татарстанцы подали очень много заявок для участия в проекте. В результате было выбрано 500 человек из числа представителей студенческой, сельской, работающей и творческой молодёжи – не только из молодежных организаций, но и 100 человек, отобранных по результатам открытого конкурса.

Ранее молодые люди поделились своими впечатлениями после масштабной выставки о достижениях страны и регионов, открытой на ВДНХ.

Выставка-форум «Россия» открылась в Москве 4 ноября 2023 года. Ее участники — 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций. В общей сложности на ВДНХ представлена 131 экспозиция. Ее работа продлена до 8 июля текущего года.

Для сохранения наследия выставки Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения по созданию национального центра «Россия» с филиалами на разных территориях.