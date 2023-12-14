Шадриков прокомментировал ответ Путина на вопрос об обмелении Волги

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Сегодня в ходе «Прямой линии» с Президентом России Владимиром Путиным был задан вопрос об обмелении Куйбышевского водохранилища. Впоследствии ситуацию прокомментировал министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

«Татарстан неоднократно высказывался по вопросу сохранения и восстановления уровня Волги, водных биоресурсов, призывая к сокращению сброса через гидроузлы, а также максимальной экономии в расходовании водных ресурсов», — подчеркнул Шадриков.

В Минэкологии РТ напомнили, что на протяжении всего летнего периода республика от имени пяти субъектов — Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Ульяновской и Самарской областей — выступала с предложением сократить сбросные расходы через Жигулевский и Волгоградский гидроузлы для экономии водных ресурсов и восстановления уровня Волги.

Ранее Владимир Путин во время «Прямой линии» пообещал, что Правительство РФ работает над решением проблемы обмеления Волги и не бросит ситуацию на самотек. Работу чиновников будут контролировать депутаты, заверил позднее председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин.

Подробнее о ситуации с уровнем воды в Волге читайте в материале «Татар-информа» «Вопрос обмеления Волги — удар под дых»: в Казани обсудили, как защитить реку от человека.