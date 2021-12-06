С завтрашнего дня в РТ работодатели должны отстранить непривитых второй дозой вакцины

В Татарстане 11 октября ввели обязательную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Согласно постановлению главного санитарного врача республики, с завтрашнего дня, 7 декабря, от работы должны отстранить тех, кто не прошел вакцинацию второй дозой вакцины против Covid-19.

Напомним, что проверки по выполнению этого документа начались 11 ноября, потому что до 9 числа подлежащие вакцинации жители должны были получить хотя бы первую прививку.

По данным Управления Роспотребнадзора по Татарстану, сотрудники ведомства уже проверили 277 объектов по всей республике, на 27 из них нашли нарушения.

Существует требование по охвату вакцинацией 80% сотрудников, остальные 20% могут продолжать работу при наличии официального медицинского отвода, остальные подлежат отстранению.

Ранее ИА «Татар-информ» подробно рассказывало, как в Татарстане проходят проверки выполнения постановления.