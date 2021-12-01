Предъявите QR-код: как в объектах общепита Татарстана проверяют, привиты ли сотрудники

Как встречают сотрудников Роспотребнадзора, которые пришли с проверкой, в татарстанских объектах общепита? Соблюдают ли кафе и рестораны ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции? ИА «Татар-информ» понаблюдало, как в РТ проверяют соблюдение Постановления главного санитарного врача об обязательной вакцинации.

Сотрудники Роспотребнадзора республики пришли с внеплановой проверкой в кафе «Anatolian grill»

Фото: © Эвелина Киселёва / ИА «Татар-информ»

QR-коды проверяют даже у сотрудников Роспотребнадзора

Сотрудники Роспотребнадзора республики пришли с внеплановой проверкой в кафе «Anatolian grill» – для работников заведения этот визит сотрудников санитарного ведомства был совершенно неожиданным.

«Был сигнал, что здесь не соблюдается антиковидные меры: это работа со спущенными масками, что у сотрудников нет вакцинации, что впускают без QR-кодов. На основании этого мы сегодня вышли посмотреть соблюдение седьмого постановления главного санитарного врача об обязательной вакцинации и предписания профилактического характера», – рассказала заместитель начальника отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по РТ Алсу Хасьянова.

Начальник этого отдела Назиля Хузахметова тоже сегодня пришла на проверку заведения. Еще до того как зайти в само заведение, проходя мимо окон, сотрудницы Роспотребнадзора внимательно посмотрели, надеты ли на официантах кафе защитные маски. Персонал был в средствах защиты.

В первые минуты после визита Роспотребнадзора сотрудники кафе были несколько растеряны – хостес, несмотря на предъявленное сотрудниками удостоверение, планировал посадить их за столик как гостей и держал в руках меню.

Сотрудники санитарного ведомства отметили, что первым делом у всех вошедших проверили QR-коды. Для Роспотребнадзора это хороший знак, значит, проверка сертификатов о вакцинации и перенесенном заболевании здесь ведется. Также на входе всем измерили температуру.

Алсу Хасьянова попросила пригласить управляющего или администратора.

Первым делом у всех вошедших проверили QR-коды Фото: © Эвелина Киселёва / ИА «Татар-информ»

«Мы беседовали и поощряли работников, чтобы они вакцинировались»

Управляющий заведением Мэхмет Байырлы встретил представителей надзорного ведомства спокойно, попросил показать удостоверения и пригласил сесть за стол.

«Нам нужен список сотрудников, сертификаты о вакцинации, если есть медотводы, то медотводы. Принесите и журнал термометрии, мы посмотрим», – попросила Алсу Хасьянова.

Спустя пять минут в руках у сотрудниц была аккуратная папка с документами. В беседе с корреспондентом сотрудники Роспотребнадзора объяснили, что если документы заранее сложены, это тоже о многом говорит, значит, работодатель ответственно относится к своим обязанностям.

После этого началась тщательная сверка списка работников и их сертификатов о вакцинации. QR-коды сотрудник Роспотребнадзора обязательно сканирует и сверяет с личными данными работников общепита.

«Мы к поверкам относимся нормально: есть эпидемия, есть такая болезнь, и нужно принять какие-то меры. Мы, конечно, усиленно работали, чтобы у всех сотрудников были QR-коды и вакцинация», – отметил управляющий кафе.

Мужчина заметил, что в обществе, в том числе и среди работников, распространены фейки о вреде прививки. Однако в кафе проводили беседы, объясняли пользу вакцинации, ввели поощрения в виде премий и дополнительных выходных – так им удалось обойтись без отстранений, и весь коллектив пошел прививаться.

Управляющий заведением Мэхмет Байырлы встретил представителей надзорного ведомства спокойно Фото: © Эвелина Киселёва / ИА «Татар-информ»

«После введения ограничений мы потеряли половину посетителей»

По словам управляющего, к просьбе проверить QR-код посетители относятся по-разному, бывали и сложные ситуации. После введения ограничений кафе потеряло половину гостей. Были дни, когда приходилось закрываться раньше времени из-за отсутствия посетителей.

«Закон есть закон. Мы же не хотим кому-то вред причинить. Максимально мы все стараемся сделать по мере возможности», – отметил Мэхмет Байырлы.

По результатам сканирования вопрос возник лишь к одному QR-коду, он не считался. У одного сотрудника сделана только одна прививка, остальные вакцинацию прошли полностью.

Напомним, подлежащие вакцинации сотрудники до 9 ноября должны были получить хотя бы первый компонент прививки. А с к 7 декабря сотрудников должны вакцинировать против новой коронавирусной инфекции второй дозой препарата. Непривитых вторым компонентом работодатели также должны будут отстранить от работы.

Дальше сотрудницы Роспотребнадзора проверили журнал термометрии, он в заведении также ведется. Каждый рабочий день данные о температуре сотрудников должны в него вноситься. Если на фильтре выяснится, что температура у сотрудника повышена, его должны отстранить от работы.

Сотрудницы санитарного ведомства каждый свой шаг фиксируют в письменной форме.

Но на этом проверка не закачивается. Дальше Алсу Хасьянова вновь проверила наличие масок у обслуживающего персонала, наличие дезинфицирующих средств.

Управляющий Мэхмет Байырлы показал, где расположены антисептики, ответил на вопрос сотрудницы о том, где они их закупают, случаются ли задержки в поставках, есть ли запас медицинских масок для сотрудников.

Мэхмет Байырлы показал, где расположены антисептики, ответил на вопрос сотрудницы о том, где они их закупают Фото: © Эвелина Киселёва / ИА «Татар-информ»

Иногда проверяемые специально затягивают проверку

Обычна такая проверка длится час-два, однако бывает, что на объекте специально затягивают проверку, долго ищут документы, вызывают других сотрудников – в таких заведениях, говорят сотрудники Роспотребнадзора, сразу видно, что что-то не так.

«Сколько ходим на проверки, почти у всех есть QR-коды, как-то радует, что население к этому относится ответственно, с пониманием», – заключила сотрудница Роспотребнадзора.

Один из посетителей заведения сам изъявил желание показать свой сертификат о вакцинации сотрудникам, его проверили, сверили с документом. Мужчина остался доволен, рассказал, что готовится пойти на повторную вакцинацию.

В конце проверки кафе выдали профилактическое постановление, в нем прописаны все нормы, которые обязаны соблюдать в общепите. Сотрудницы Роспотребнадзора обучили хостес правильно бесконтактно замерять температуру, а одному сотруднику сделали замечание о том, что маски необходимо носить плотно закрепленными на носу.

На сегодня в Татарстане сотрудники Роспотребнадзора провели уже 238 таких проверок, в 22 объектах нашли нарушения. Составили пять протоколов. Напомним, что штраф за невыполнение постановления об обязательной вакцинации составляет для индивидуальных предпринимателей до 150 тысяч рублей, юридическим лицам – до полумиллиона рублей.

Контролировать постановление главного санитарного врача в Татарстане продолжат и дальше.