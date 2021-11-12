Отстранили 17 человек без прививки: Как в РТ проходят проверки обязательной вакцинации

Сотрудники Роспотребнадзора Татарстана начали выходить на предприятия и в организации, чтобы проверить, отстранили ли работодатели непривитых сотрудников. За тем, как проходят такие проверки, ИА «Татар-информ» понаблюдало в Казанском ПАТП-2.

Сегодня сотрудники Роспотребнадзора пришли с проверкой в казанское пассажирское автотранспортное предприятие №2

Фото: © Максим Каримов / ИА «Татар-информ»

Месяц назад в Татарстане ввели обязательную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан.

Согласно этому документу, подлежащие вакцинации сотрудники до 9 ноября должны были получить хотя бы первую прививку. С 11 ноября Роспотребнадзор республики начал проверять выполнение постановления.

На сегодня в коллективах должны быть привиты не менее 80% сотрудников. Те, у кого есть медотвод, входят в оставшиеся 20%.

Сегодня сотрудники ведомства пришли с проверкой в казанское пассажирское автотранспортное предприятие №2 – одно из крупнейших ПАТП города.

Проверка сотрудников строго по штатному расписанию

О проверке предприятие заранее предупреждают.

Руководство должно предоставить приказ о проведении обязательной вакцинации и документ о назначении лица, который ответственен за его выполнение Фото: © Максим Каримов / ИА «Татар-информ»

Руководство должно предоставить приказ о проведении обязательной вакцинации и документ о назначении лица, который ответственен за его выполнение. Также нужно штатное расписание всех сотрудников и, конечно, документы о проведенных прививках.

«Мы сейчас будем выборочно смотреть по штатному расписанию фамилии. Будем выбирать и смотреть в списке привитых», – рассказала начальник отдела надзора по гигиене труда, радиационной гигиене и на транспорте Управления Роспотребнадзора по РТ Алсу Гиниятова.

В ПАТП собрана толстая папка, там все сертификаты о вакцинации и перенесенном заболевании, медотводы сотрудников.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина сразу после введения обязательной вакцинации разъяснила, каким должен быть медотвод.

«Противопоказания к вакцинации должны быть не приняты со слов сотрудников, а документально подтверждены медицинской организацией и врачом. Согласно инструкции по применению иммунобиологических препаратов для профилактики новой коронавирусной инфекции», — отметила.

Марина Патяшина: «Противопоказания к вакцинации должны быть не приняты со слов сотрудников, а документально подтверждены медицинской организацией и врачом» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Дело в том, что в инструкции к вакцине прописан ряд противопоказаний. Именно включенное в этот перечень заболевание должно быть поставлено и официально заверено для получения отвода от вакцинации.

17 сотрудников отстранили из-за нежелания прививаться

Всего в казанском ПАТП-2 работает 1300 сотрудников, из них 95% прошли вакцинацию.

«Отстранили от работы 17 человек, так как люди отказались вакцинироваться. На дистанционку перевели двоих, остальных непривитых отправить на удаленку не можем в связи с тем, что водители и кондукторы работать в дистанционном режиме не могут, поэтому их отстранили», – рассказала заместитель директора ПАТП-2 Юлия Закирова.

За последние полгода Covid-19 переболели 65 водителей и кондукторов, у них имеется QR-код перенесшего болезнь.

Кроме того, предприятие закупили вакцину «Спутник V» для своих иностранных работников и привили их за счет предприятия.

Юлия Закирова: «Отстранили от работы 17 человек, так как люди отказались вакцинироваться» Фото: © Максим Каримов / ИА «Татар-информ»

Юлия Закирова рассказала, что работу по вакцинации сотрудников начали еще в феврале. После появления постановления главного санитарного врача республики, работа планомерно продолжилась, работники шли на прививку активно.

За последний год довольно много сотрудников переболели Covid-19, но как только они начали активно прививаться, начальство заметило, чтоо болеть кондукторы и водители стали реже.

Водитель первого маршрута казанского автобуса Курбан Рахматуллаев рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ», что уже давно вакцинировался.

«Два раза привился четыре месяца назад, QR-код есть. Мои коллеги почти все вакцинированы», – сказал сотрудник ПАТП.

100 предприятий Татарстана уже готовятся к проверке

Прежде, чем прийти с проверкой в организацию сотрудники Роспотребнадзора берут распоряжение.

«Более ста распоряжений уже взяли, проверяем активно, вчера, сегодня. Работа будет продолжена», – отметила начальник отдела надзора по гигиене труда, радиационной гигиене и на транспорте республиканского Роспотребнадзора.

По словам Алсу Гиниятовой, охватили уже почти все сферы, которые подлежат обязательной вакцинации. Сотрудники успели выйти и на промышленные предприятия, и в сферу услуг, и в пищевую промышленность.

На сегодня в Татарстане выявили 7 работодателей, не отстранивших от работы непривитых сотрудников.

На момент визита журналистов на втором ПАТП Казани нарушений не было найдено Фото: © Максим Каримов / ИА «Татар-информ»

«Начиная с 10 ноября нами проверен 21 объект. Нарушения были выявлены в 7 объектах. Они находятся в Балтасях, Нижнекамске, Казани и Нурлате», – уточнила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

На момент визита журналистов на втором ПАТП Казани нарушений не было найдено.

Напомним, что за неотстранение непривитых сотрудников ждет административное наказание и штрафы. Индивидуальным предпринимателям грозит штраф до 150 тысяч рублей, юридическим лицам – до 500 тысяч рублей. Также за подобные нарушения могут приостановить работу организации до 90 суток.

Как обрабатывают автобусы?

Но визит Роспотребнадзора не заканчивается на проверке выполнения постановления об обязательной вакцинации.

«При каждом выходе на предприятие транспорта в обязательном порядке мониторируем проведение профилактических мероприятий по ковиду, то есть проведение дезинфекционных работ окончательных, так и промежуточных на остановочных площадках маршрутных автобусов», – рассказала начальник отдела надзора по гигиене труда, радиационной гигиене и на транспорте Управления Роспотребнадзора по РТ Алсу Гиниятова.

На ПАТП проверили, как проходит дезинфекция автобуса маршрута №1.

Работник автотранспортного предприятия проводит дезинфекцию в специальном защитном костюме Фото: © Максим Каримов / ИА «Татар-информ»

Работник автотранспортного предприятия проводит дезинфекцию в специальном защитном костюме. Он опрыскивает средством весь салон автобуса, особое внимание к сиденьям, протирает все поручни с раствором, окна также обрабатываются.

Такую тщательную дезинфекцию после завершения работы ежедневно проходят все автобусы, которые выходили на маршруты.

«Тяжело, а куда деваться», – комментирует сотрудник предприятия.

К слову, сотрудник, который проводил дезинфекцию, признался, что привился и уже даже прошел повторную вакцинацию спустя полгода.

По постановлению Роспотребнадзора, к 7 декабря сотрудников должны вакцинировать против новой коронавирусной инфекции второй дозой препарата. Непривитых вторым компонентом работодатели также должны будут отстранить от работы.