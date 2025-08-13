С владельца и фрахтователя затонувшего в Черном море танкера взыщут 50 млрд рублей ущерба

Арбитражный суд Краснодарского края полностью удовлетворил иск Росприроднадзора к владельцу и фрахтователю танкера «Волгонефть-212» и постановил взыскать около 50 млрд рублей ущерба, пишет ТАСС.

«Взыскать солидарно с ООО "Каматрансойл" и ООО "Кама шиппинг" в бюджет Российской Федерации сумму вреда, причиненного водному объекту, в размере 49 млрд 460 млн 85 тыс. 849 рублей, а также 10 млн рублей госпошлины», – огласил решение судья.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Суда перевозили в общей сложности 9,2 тыс. тонн мазута. Значительная часть груза попала в воду, что привело к гибели различных животных, а также загрязнению мазутом побережья Крыма и Краснодарского края.