Жительница Бавлинского района РТ отправила бойцам СВО почти 300 пирожков

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

С начала специальной военной операции сотни тонн гуманитарной помощи собрали жители Бавлинского района для бойцов. Помогают они чем могут — продуктами, деньгами, вещами, строительными материалами и запасными частями для автомобилей и даже техникой. Среди волонтеров есть и Светлана Федотова, она отправляет на фронт домашние пирожки. Печет она их с утра и до позднего вечера.

«Объявили, что идёт сбор гуманитарной помощи, также написали, что, если есть желающие, можно приготовить домашнюю выпечку. В тот момент во мне включилось внутри какое-то желание помочь, — рассказывает Светлана Федотова. — В первый раз вот так и испекла. Но тогда у меня маленькая партия была. Во второй раз пирожки у меня не получились, так как времени было мало, я блинчики отправляла. А самая большая партия была в последний раз, я отправляла почти 300 штук пирожков».

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

Лепить пирожки — нехитрое занятие, рассказывает хозяйка. На серединку лепешки кладешь начинку, прижимаешь края теста – и готово. Однако у каждой мастерицы свой рецепт и начинка разная.

«В основном в прошлый раз сосиски в тесте напекла, пирожки с картошкой, также и пончики. С капустой и мясом побоялась, потому что были теплые деньки. А сосиски сначала я обжарила, потом только пекла их. Думала, так дольше сохранятся и дойдут. Самая ходовая выпечка — это пончики-пустышки. У них срок хранения дольше. А так обычно начинка — картошка, капуста. Если начинка заканчивается, когда делаю партию для отправки, то пончики-пустышки пеку», — рассказала волонтер.

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

Женщина уверена, что ее труд ценится на передовой, ведь каждое испеченное с любовью изделие — это запах родного дома, где ждут бойцов.

Светлану воодушевляет и то, что военные дают обратную связь со словами благодарности. С новыми силами она снова приступает к приготовлению домашней выпечки.

«Недавно отзыв пришел. Бойцы видео прислали. Спасибо большое передали мне. Так приятно было, ведь я не ожидала, — рассказывает Светлана, не скрывая радости. — Я и раньше была уверена, что они доходят. А сейчас, когда видеообращение пришло, так вообще крылья раскрылись. Если поедут, я еще партию отправлю».

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

По ее словам, их семья гордится своей страной и достойно встала на защиту Родины. В разные годы мужчины из этой семьи проходили службу в рядах Вооруженных сил России.

«У меня в семье трое афганцев, один чернобылец. Сестра, зять и брат — афганцы. Средний брат служил в Чернобыле. Тогда, во время его службы, и произошла авария. Так что у нас семья героическая, — говорит женщина. — И я лично хочу внести хоть какую-то маленькую помощь. Иногда мне и сестра помогает».

В ближайшее время из Бавлинского района отправится очередная партия гуманитарной помощи. Светлана Федотова планирует испечь ещё больше пирожков, она уверена — только сытые и ни в чём не нуждающиеся бойцы сильнее и быстрее приблизят Победу.

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

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