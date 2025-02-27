«С теплом в каждой петельке»: нижнекамка вяжет игрушки-обереги для бойцов СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Жительница Нижнекамска Наталья Илюшина вот уже год создает игрушки-обереги для бойцов, которые сражаются в зоне СВО. За это время она отправила на передовую более 200 своих ручных работ. Помимо вязания, мастерица активно участвует в сборе гуманитарной помощи.

Рукоделием Наталья занимается давно – ее работы радуют близких, коллег, а теперь и защитников Родины.

«У меня дед всю жизнь военный был. Муж Чечню прошел, был во время боевых действий. Друг не так давно погиб на СВО, в прошлом году. Поэтому эта тема очень близка. Ну и вообще в душе патриотизм, и детям его стараемся прививать», – рассказала Наталья.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Игрушки Наталья вяжет в основном по вечерам после работы и в выходные. Высота каждой – около 10 см. Это тонкая, мелкая работа, на которую уходит до двух дней.

«Я стараюсь вязать яркие, позитивные игрушки, чтобы хоть что-то радовало, чтобы был какой-то светлый момент в жизни», – отметила волонтер.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Поддержку ей оказывает супруг – он помогает закупать нитки и доставлять готовые работы.

«Слава Богу, муж поддерживает. В любое время, если что-то закончилось, всегда готов отвезти, привезти. Покупаем пряжу пакетами – всех цветов и оттенков», – поделилась Наталья.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

По просьбам матерей бойцов она делает обереги на заказ. Недавно через социальные сети к ней обратился военнослужащий – попросил связать для него талисман.

«Боец СВО мне написал: «Можете мне связать игрушку?» Конечно, могу. Сейчас вот думаю, как лучше воплотить», – рассказала она.

Забавные зверушки, десантники, чебурашки, танки, матрешки – ассортимент игрушек постоянно пополняется. Бойцы сами предлагают идеи, и эти игрушки становятся для них настоящими талисманами.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«В каждую петельку – самые наилучшие пожелания для наших бойцов, скорейшего возвращения живыми и здоровыми к своим семьям. В каждую игрушку вкладываю душу, чтобы она несла добрую энергетику», – сказала Наталья.

От солдат уже не раз приходила обратная связь с благодарностью. Наталья связала и передала на передовую более 200 игрушек-оберегов – и планирует продолжать эту работу до победного.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой