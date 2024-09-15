«С теплом родного дома»: из Лаишево отправили партию гумпомощи в зону СВО

Из Лаишевского района в зону спецоперации отправили очередную партию гуманитарной помощи.

На этот раз груз включает в себя дроны FPV, компьютеры, радиостанции, системы спутниковой связи Starlink, сетку-рабицу, генераторы, бензопилы, шуруповерты и другие строительные материалы, маскировочные сети, рыбу и гостинцы из родного дома. Всего было отправлено две фуры, которые направлены, в том числе, в Лисичанск и Рубежное.

«Эта гуманитарная помощь — наша общая победа. Мы понимаем, как важно поддерживать бойцов на передовой. Каждый предмет, отправленный им, несёт тепло родного дома. Мы будем и дальше активно помогать и поддерживать наших защитников», — отметил глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.

Он поблагодарил благотворительный фонд Лаишевского района «Помощь СВОим», предприятия и жителей района, которые участвуют в каждом формировании и погрузке гуманитарной помощи.

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