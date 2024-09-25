«С теплом детских рук»: в Челнах шьют чебурашек — талисманы для бойцов СВО

Фото предоставлено Лейсан Габдрашитовой

В реабилитационном центре «Солнышко» Набережных Челнов проходит акция по сбору помощи для военнослужащих. В ней приняли участие дети с ограниченными возможностями, сотрудники и родители. Чтобы поднять боевой дух военнослужащих, они сшили чебурашек и изготовили травяные чаи.

Тринадцатилетняя Софья вместе с мамой Венерой Шариповой фасует черный чай с травками для военнослужащих. Девочка старательно складывает каждую ложечку в пакетик. Ароматный чай воспитанники реабилитационного центра «Солнышко» готовят на занятиях социально-бытовой ориентации.

Фото предоставлено Лейсан Габдрашитовой

«Мы же все люди, одна большая семья, все должны друг другу помогать, поэтому мы им помогаем, не остаемся в стороне. Кто как может, так и помогает, мы вот так можем», — пояснила мама Софьи.

Душица, иван-чай, листочки малины, зверобой, чабрец — готовить чаи с травами, с цедрой цитрусовых для военнослужащих сотрудники, родители и воспитанники реабилитационного центра «Солнышко» начали в июне.

«Многие с дачи приносили, у многих дома уже была сушеная, то есть они уже в начале лета насушили, приносили так. Замдиректора у нас приносила — ездила за грибами, в лесу находила», — рассказала социальный педагог реабилитационного центра «Солнышко» Ирина Степанова.

Помимо одноразовых мешочков с ароматным травяным чаем сотрудники, воспитанники и родители подготовили для военнослужащих наборы. В них входят одноразовая ложечка, дезинфицирующие салфетки, сахар и сам чай.

Фото предоставлено Лейсан Габдрашитовой

Вместе с инструкторами по труду воспитанники создают для военнослужащих чебурашек, которые будут их оберегать. Известного персонажа российской детской литературы и мультипликации шьют из флиса. Для набивки используют ненужную одежду, которую приносят родители.

«Вот эту вот фурнитуру сами делали, были полубусины, покрасили в черный цвет приклеили на фетр. Всё здесь ручной работы практически, кроме замочков. Всё остальное сделали из того, что было. Мы материал для игрушек покупаем, игрушки делаем здесь с ребятами и покупаем для игрушек глазки, еще что-то», — заметила инструктор по труду реабилитационного центра «Солнышко» Ирина Окушко.

Модели чебурашек-талисманов разные по размеру. Маленьких удобнее носить с собой, пояснили педагоги. Талисманы для военнослужащих шьют и родители.

Фото предоставлено Лейсан Габдрашитовой

«Второй месяц мы шьем чебурашек, потому что чебурашка — это символ дружбы и мира. Сшив чебурашек, мы хотим напитать их домашним теплом, чтобы солдатам было надежно и чтобы они вернулись домой живые и здоровые», — пожелала мать одного из детей с ограниченными возможностями Альбина Смирнова.

Сотрудники реабилитационного центра и родители также собрали средства личной гигиены. Среди них шампуни, влажные салфетки, зубные щетки, ополаскиватель для полости рта. В каждую коробку положили письма.

Фото предоставлено Лейсан Габдрашитовой

«За этот год уже третья акция, раньше мы собирали одежду, предметы первой необходимости, медицинские принадлежности», — сообщила директор реабилитационного центра «Солнышко» Эльвира Нагимова.

Коробки с помощью от детей с ограниченными возможностями, родителей и сотрудников отправят в ближайшие дни в волонтерский центр «Мы вместе».

Фото предоставлено Лейсан Габдрашитовой

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