«С такими сельчанами можно горы свернуть»: Арский район поддерживает бойцов СВО

Фото предоставлено Гульсиной Закиевой

В Новокинерском поселении Арского района активно плетут маскировочные сети. Жители деревень проявляют большую активность. Руководитель группы ветеранов боевых действий, участник афганского конфликта Рашат Салихзянов рассказал, что из Москвы было заказано более 500 квадратных метров рыболовных сетей на сумму 25 тыс. рублей.

Их купил житель Нового Кинера, но имя свое просил не называть. Затем в Санкт-Петербурге заказали камуфляж. Все это разделили по деревням, входящим в Новокинерское сельское поселение, а также доставили в Новый Кинер, Ташкичу.

Ветераны боевых действий Нового Кинера на днях снова собираются в зону специальной военной операции.

«На этот раз мы вместе с Гарифуллой Ахметгалиевым, Тагиром Шакировым, главой сельского поселения Агзамом Гайфуллиным отвезем в разные точки строительные материалы, генераторы. Привезем и именные посылки. Наш земляк Ришат Хамидуллин сообщил о необходимости генератора. Сельские ребята сразу же собрали денег и купили генератор. Этот генератор и еще один бесплатно дал владелец магазина „Дровосек“, уроженец Шурабаша Рустам Мансурович. Ринат Алеев из организации „ДОСААФ“ помог шинами. Работаем совместно с Московским благотворительным фондом „Сила поколений ветеранов“. Его руководитель Ильяс Фазулзянов привез медицинские принадлежности. Часть отдал нам, часть — Гульфие и Танзиле из Ташкичу. Их также отвезем в зону СВО», — поделился Салихзянов.

Фото предоставлено Гульсиной Закиевой

О сплоченности жителей деревни Шура наслышаны многие. И в этот раз, как поступил заказ, активисты сразу приступили к работе.

«Сказали, что если предоставят материалы, то обязательно сделаем, — сообщила заведующая Шуринским клубом Клара Хусаенова. — Первую сеть дети, молодые парни, девушки сплели за два дня. Получилась сетка размером 3 на 7 метров. В следующий раз их не звала, но они все равно пришли помогать. Пригласила женщин. Они сразу согласились и приступили к работе. Шуринцев отличает сплоченность».

В настоящее время из деревни Шура в зоне специальной военной операции служат двое ребят.

«Когда попросили заготовить гостинцы, лапшу, мы тоже не смогли отказать. Написала в группе „Вести Шуры“, за короткое время уже было готово 37 упаковок лапши. Те, кто не смог нарезать домашнюю лапшу, принесли сухофрукты, конфеты, консервы. Возможно, и наши бойцы смогут угоститься нашими гостинцами», — добавила спикер.

Фото предоставлено Гульсиной Закиевой

«Сын получил посылки. Попросил выразить благодарность всем, кто принял участие в их подготовке», — сообщения такого содержания не редкость.

Жители деревни Байкал сплели пять маскировочный сетей. И вновь приступили к работе. Для деревни из 80 человек (большинство — пенсионеры) — это огромный труд.

«Большой вклад вносят Аклима Габдрахманова, Флера Фаттрахманова, Савия Кавиева, Рамзия Зарипова, Тагира Загидуллина, Гаптельнур Валиуллин. Стоит только позвать, сразу откликаются. Зимой материалы собирали у сельчан. В этот раз сами предоставили. Собираем гуманитарную помощь. Не остаются в стороне и пенсионеры. Получив пенсию, вносят свой вклад. Заслуженный врач Российской Федерации, завкафедрой Казанского медицинского университета Рустем Хамитов очень помогает. Спасибо ему. Помогает и мечеть. Сельская молодежь также готова оказать помощь. Никто неравнодушен, — сказала заведующая Байкалским клубом Гузель Самигуллина. — Всю работу мы делаем вместе с односельчанами. Я горжусь жителями своей деревни».

В подготовку гуманитарной помощи свой вклад вносят и жители Верхней Уры. Как только в сельской группе появляется новость, все спешат на помощь. Заведующая Верхнеуринским клубом Мунира Валиева и ее дочь Лилия готовы взяться за любую работу.

«Сельчане очень старались. Многие оказали материальную помощь. Деньги приносили в магазин. Купили продукты, сладости. Принесли одеяла, подушки, наволочки и другие принадлежности для госпиталей. Не новые, но чистые. В эти дни с дочерью Лилией на мотоблоке снова собирали постельные принадлежности. Заодно дали и продукты», — сказала Валиева.

Зимой верхнеуринцы в клубе вязали носки, плели сети.

«Два раза сделали свечи. Принесли домашнюю лапшу. Зимой плели сети. Недавно снова сплели две маскировочные сети и вручили волонтерам Нового Кинера, — рассказала Мунира. — С такими сельчанами можно горы свернуть. Спасибо всем».

Фото предоставлено Гульсиной Закиевой

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.