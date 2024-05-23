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В Татарстане изменятся сроки охоты на водоплавающую и боровую дичь
В Татарстане скорректируют сроки любительской и спортивной охоты на водоплавающую и боровую дичь. Проект указа Раиса республики проходит антикоррупционную экспертизу.
Так, в первом случае начало добычи планируют перенести с третьей субботы апреля на вторую. В случае с боровой дичью срок тоже сдвинут на неделю вперед — с четвертой на третью неделю апреля.
В обоих случаях охота будет продолжаться в течение 10 календарных дней.
«Настоящий указ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования», — говорится в проекте.
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