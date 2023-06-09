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В Татарстане стартовала «перепись» сурков
Сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам, охотпользователи и общественные инспекторы проводят учет сурков с республике. «Перепись» проводится для обеспечения охраны, рационального использования и планомерного изучения данного охотничьего вида, рассказали в комитете.
«Сурки относятся к семейству беличьих. На территории района обитает сурок-байбак. Максимальный его вес — 10,3 кг. Любимые места их обитания — зональные степи и горная местность», — рассказал начальник межрайонного отдела по Бугульминскому району Госкомитета РТ по биоресурсам Тимур Гиниатуллин.
При подсчете специалисты пользуются биноклем, картой-схемой охотничьего угодья и GPS-навигатором. При благоприятных погодных условиях хватает одного дня, при «переписи» учитывают и молодых, и взрослых животных.
В прошлом году на территории общедоступных охотничьих угодий района обитало 372 байбака.
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