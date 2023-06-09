В Татарстане стартовала «перепись» сурков

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам, охотпользователи и общественные инспекторы проводят учет сурков с республике. «Перепись» проводится для обеспечения охраны, рационального использования и планомерного изучения данного охотничьего вида, рассказали в комитете.

«Сурки относятся к семейству беличьих. На территории района обитает сурок-байбак. Максимальный его вес — 10,3 кг. Любимые места их обитания — зональные степи и горная местность», — рассказал начальник межрайонного отдела по Бугульминскому району Госкомитета РТ по биоресурсам Тимур Гиниатуллин.

При подсчете специалисты пользуются биноклем, картой-схемой охотничьего угодья и GPS-навигатором. При благоприятных погодных условиях хватает одного дня, при «переписи» учитывают и молодых, и взрослых животных.

В прошлом году на территории общедоступных охотничьих угодий района обитало 372 байбака.