Перепись степных сурков стартовала в Татарстане

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

В Татарстане охотоведы начали подсчитывать численность популяции степного сурка (байбака). Перепись этих грызунов продлится до 23 июня, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Сначала специалисты определяют и отмечают на карте-схеме границы мест обитания животных, а затем ведут учет взрослых животных и детенышей, отмечают в ведомстве.

По данным учета прошлого года, в республике обитал 19 381 сурок. На тот момент по сравнению с 2022 годом популяция байбаков выросла на 6%.

Степной или обыкновенный сурок, он же байбак (Marmota bobak), является одним из самых крупных представителей семейства беличьих. Это единственный вид сурка, встречающийся на территории Татарстана (в основном — на юго-востоке республики).

Самые большие колонии степных сурков находятся в Лениногорском, Бавлинском и Ютазинском районах РТ. Существуют и исторические колонии в Буинском районе — там образованы памятники природы регионального значения «Ново-Тинчалинская сурковая колония» и «Утинская сурковая колония».

В 1995 году байбак оказался занесен в Красную книгу РТ, но в результате работ по искусственному расселению были созданы новые колонии сурков в Агрызском, Алексеевском, Высокогорском и Чистопольском районах. Быстрое размножение грызунов позволило в 2006 году исключить вид из Красной книги.

Впрочем, в 2018 году в Татарстане численность сурка вновь снизилась, и охота на него оказалась запрещена до 2022 года. В 2023-м желающие могли охотиться на байбака с 15 июня до 30 сентября. Всего разрешено было добыть 270 особей.