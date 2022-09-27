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Ру Тат
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Здоровье
27 сентября 2022  08:26
Эвелина Киселёва

Мобильные пункты вакцинации у казанского метро изменили режим работы

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Мобильные пункты вакцинации у казанского метро начали работать по сокращенному графику. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Казани.

«С сегодняшнего дня вакцинация на станциях метро Проспект Победы, Козья Слобода, Яшьлек, Авиастроительная будет проходить по сокращенному графику - ежедневно с 8.00 до 18.30», – рассказали в горздраве. 

Напомним, что раньше мобильные пункты работали до 19.00. 

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за две недели у метро от коронавируса успели сделать вакцину три тысячи казанцев.

#метро #вакцинация
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