«С пленными обходимся гуманно»: штурмовик из Лениногорска — о принципах на СВО

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

26-летний житель Лениногорского района Дамир Садыков проявил мужество и смелость в зоне специальной военной операции. Он рассказал, почему решил подписать контракт с Минобороны.

«Мысль о том, что на передовой гибнут мои друзья, мои сослуживцы со срочной службы, которую я прошел вместе с ними на Дальнем Востоке, не давала мне покоя. Решающим фактором в этом вопросе стала героическая гибель моего бывшего командира, который служил на фронте штурмовиком. Он был для меня непререкаемым авторитетом и образцом настоящего солдата, поэтому я принял окончательное решение и 28 февраля этого года заключил контракт с Министерством обороны», — рассказал он.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

За день до отправки на передовую Дамир подошел к своей матери, Фариде Садыковой и объявил, что уезжает в зону СВО.

Для матери он был первым и незаменимым помощником. Ведь в семье росла сестренка Дамира — инвалид с детства. Пока папа был на работе, а мама занималась по хозяйству или огородничала, Дамир присматривал за Алиной. Он умел успокоить девочку, почитать книгу, покормить, дать нужное лекарство, а в случае необходимости, даже вызвать скорую помощь.

Папа Дамира, Ильшат Исмагилович, рассказывает, что, несмотря на проказливость сына, его всегда отличали такие качества, как великодушие, доброта и уважение к девочкам, которых он никогда не обижал.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Он вспоминает случай, который характеризует его сына: «Мой шебутной мальчишка очень нравился его одноклассницам, поскольку всегда помогал им, выручал, любил угощать сладостями и мамиными пирожками. Как-то раз мама дала Дамиру поручение: перед прогулкой по поселку прополоть огород. Подружки, чтобы выручить своего приятеля, дружно включились в работу и вместе они быстро закончили борьбу с сорняками, чтобы поскорее сбежать от домашних дел и весело провести время», — рассказал отец.

Вот так, воспитанный в духе уважения и любви к семье и своей Родине, он не остановился ни перед чем, чтобы отдать свой гражданский долг.

Молодой человек знал, что в Лениногорске он не пройдет медкомиссию, так как у него есть противопоказания по здоровью. Дамир обратился в военкомат Москвы. Попытка увенчалась успехом, столичная военно-врачебная комиссия дала контрактнику шанс, и он отправился на боевое слаживание, чтобы отточить знания и умения, полученные в армии в Чите, где боец служил в батальоне материального обеспечения.

В учебном центре под Москвой Дамир прошел боевую подготовку, после чего был направлен во Владивосток. Спустя месяц контрактник приступил к выполнению боевых задач СВО в Мариуполе. Его штурмовая бригада успешно отбила от нацистов Новомихайловку. Старший матрос, получивший позывной Карабаш, участвовал в охране Крымского моста, защите Харькова.

Дамир знал, как тяжело мама перенесла известие о том, что он заключил контракт и выполняет задачи на СВО, поэтому старался при первой же возможности звонить домой. «Я жив-здоров, мама!» — эти слова доставляли Фариде Фаридовне настоящее счастье.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

9 июля взвод батальона «Шторм», в составе которого был боец, выполнял задачу по передислокации. В группе из 8 человек он пересекал открытую местность. Первые двое бойцов успешно передислоцировались. Командир подал знак Дамиру и его напарнику о выдвижении в следующей паре. «Когда до лесополосы оставалось шагов 10, случился прилет», — вспоминает Дамир Садыков события той летней операции.

Вражеским осколком неприятельского дрона «Камикадзе» боец с позывным Карабаш был ранен в левую руку. Удерживая себя в сознании, Дамир укрылся среди деревьев. Спустя секунды, под защиту вбежал напарник. Дамир, как учили, оперативно вытряхнул на землю содержимое рюкзака, открыл аптечку. Жгутом перетянул руку чуть выше раны, забинтовал.

Несмотря на боль, осознание риска для жизни и здоровья, он ни на миг не пожалел о своем решении воевать за свою страну. «Такая работа — Родину защищать», — просто отвечает боец.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

В тот день военные продолжили свой путь. Вскоре группа эвакуации помогла Карабашу добраться до госпиталя в Белгороде. Тут Дамир особо акцентирует внимание на взаимовыручке и солдатской дружбе русских солдат.

«Мы своих никогда не бросаем, ни раненых, ни погибших, — поделился он. — С пленными мы тоже обходимся гуманно: предоставляем еду, воду, сигареты, одежду. Затем они отправляются с группой эвакуации для принятия в их отношении со стороны командования решения. Безоружный и плененный солдат не предоставляет для нас угрозы, следовательно, он должен предстать перед судом за свои действия».

В тот день хирурги диагностировали у раненого бойца открытый перелом костей руки. После оказания первой помощи, раненого солдата отправили в Тулу. После трех недель лечения в госпитале, лениногорец отправился на реабилитацию домой. Здесь Дамира с нетерпением ждали родители и сестренка Алина.

Дома сын рассказал отцу и матери, как на фронте военные ценят поддержку тыла.

«Мы от всей души благодарим участников волонтерских групп, которые присылают нам гуманитарную помощь. Их содействие и забота помогают выполнять боевые задачи. Особая благодарность детям, которые пишут письма, присылают рисунки: всё это согревает суровые солдатские сердца. Иногда в конверт ребята вкладывают шоколадки. В такие моменты на глаза наворачиваются слезы умиления, и в бой мы идем с утроенной смелостью, ведь мы защищаем именно этих детей, которые подбадривают нас, старательно выводят шариковой ручкой слова пожеланий скорейшей Победы», — сказал боец.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

С 2 сентября граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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