В Казани хотят создать открытый летний бассейн на Кировской дамбе

Проект открытого летнего бассейна на Кировской дамбе в Казани планируют презентовать Раису Татарстана Рустаму Минниханову. Об этом сказала директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина во время сессии стратегической бизнес-миссии Агентства стратегических инициатив (АСИ) и госкорпорации «ВЭБ.РФ».

«Я думаю, что буквально на следующей неделе мы будем готовы приехать к Вам с коллегами и инвесторами и доложиться о тех вариантах развития событий, которые доступны на текущий год», — обратилась Зиннатуллина к Раису Татарстана.

Институт развития городов Татарстана работает на проектом рекреационного комплекса на Кировской дамбе в Казани вместе с ВЭБ.РФ