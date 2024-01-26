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В Казани хотят создать открытый летний бассейн на Кировской дамбе
Проект открытого летнего бассейна на Кировской дамбе в Казани планируют презентовать Раису Татарстана Рустаму Минниханову. Об этом сказала директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина во время сессии стратегической бизнес-миссии Агентства стратегических инициатив (АСИ) и госкорпорации «ВЭБ.РФ».
«Я думаю, что буквально на следующей неделе мы будем готовы приехать к Вам с коллегами и инвесторами и доложиться о тех вариантах развития событий, которые доступны на текущий год», — обратилась Зиннатуллина к Раису Татарстана.
Институт развития городов Татарстана работает на проектом рекреационного комплекса на Кировской дамбе в Казани вместе с ВЭБ.РФ
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