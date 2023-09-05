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Минниханов поручил создать мастер-план зоны отдыха на воде вдоль Кировской дамбы
В Казани планируют открыть новое общественное пространство с зоной отдыха на воде. Территорию вдоль Кировской дамбы, где планируют оборудовать новую площадку, посетили сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.
Как напомнили в пресс-службе руководителя РТ, сейчас вдоль дамбы отсутствует какая-либо инфраструктура. В рамках благоустройства специалисты планируют использовать близость площадки к воде и разместить здесь объекты для водного отдыха.
Раис Татарстана поручил разработать мастер-план развития этой территории. Он должен учитывать все условия зоны Кремля, инфраструктуру для отдыха, а также удобство для жителей города. Эта работа возложена на Институт развития городов РТ, Институт пространственного планирования РТ и мэрию Казани.
«Самое главное — люди. Им должно быть удобно. Приехать на машине, припарковаться. Приехать на такси — высадиться», — подчеркнул Рустам Минниханов.
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