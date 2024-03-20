С начала 2024 года 3,8 млрд рублей потратили в Татарстане на реализацию нацпроектов

За январь-февраль 2024 года на реализацию национальных проектов в Татарстане потратили 3,8 млрд рублей. Это 14,8% от годовых назначений, сообщает пресс-служба Минфина РТ.

Уточняется, что из вышеназванной суммы больше всего потратили на нацпроект «Экология» (2,5 млрд рублей). Далее идут нацпроекты «Образование» (350,6 млн), «Здравоохранение» (311,6 млн), «Безопасные качественные дороги» (299,9 млн) и «Демография» (259,5 млн).

Как добавили в Минфине РТ, в 2024-м на реализацию 13-ти нацпроектов в бюджете республики предусмотрели бюджетные ассигнования в общей сумме 25,8 млрд рублей, из них 14,3 млрд рублей – за счет средств федерального бюджета и 11,5 млрд рублей – за счет средств бюджета Татарстана.

Ранее в Минфине Татарстана напомнили о сроках уплаты налога по упрощенной системе за 2023 год, а еще сообщили, сколько денег поступило в бюджет РТ с начала года от акцизов.