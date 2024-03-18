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В Минфине РТ напомнили о сроках уплаты налога по упрощенной системе за 2023 год
Налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, должны сдать годовую налоговую декларацию за 2023-й не позднее 25-го марта 2024 года для организаций и не позднее 25 апреля 2024 года для индивидуальных предпринимателей (ИП). Об этом сообщили в Минфине РТ.
Что касается самого налога по итогам 2023 года, то его нужно заплатить в бюджет не позднее 28-го марта 2024 года для организаций, а индивидуальным предпринимателям - не позднее 28-го апреля текущего года.
Ранее Минфин РТ сообщал, сколько денег в бюджет республики поступило от акцизов за первые два месяца 2024 года.
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