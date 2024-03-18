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В бюджет РТ за два месяца 2024 года поступило 6,6 млрд рублей от акцизов
По итогам января-февраля 2024 года в консолидированный бюджет Татарстана поступило 6,6 млрд рублей от акцизов. Как сообщили в Минфине РТ, данная сумма составляет 15,5% от плановых назначений.
Уточняется, что из вышеупомянутой суммы большую часть составили акцизы на нефтепродукты - 3,3 млрд рублей. Далее во величине суммы идут акцизы на пиво – 1,8 млрд рублей. Акцизы, поступившие в счет компенсации потерь по движимому имуществу и средним дистиллятам, составили 800 млн рублей, а акцизы на алкоголь - 700 млн рублей.
В Минфине Республики Татарстан добавили, что поступления от акцизов на нефтепродукты имеют целевое назначение. Их направляют на финансирование дорожной деятельности, в том числе на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги», который инициирован по поручению Президента РФ Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что на 1 марта 2024-го объем задолженности по налогам в Татарстане составил более 13 млрд рублей.
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